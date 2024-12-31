وزيرا الصحة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لنقل تكنولوجيا اللقاحات والمستحضرات البيطرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، إحدى شركات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

فتح مجالات جديدة للتصدير، ودعم الأمن الصحي والغذائي في مصر



يأتي توقيع البروتوكول كخطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات البيطرية، مع فتح مجالات جديدة للتصدير، ودعم الأمن الصحي والغذائي في مصر، بما يعكس رؤية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية الهامة، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في هذا المجال.



أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول تم توقيعه من جانب شركة "فاكسيرا" بواسطة الدكتور محمود عباس، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.



وأشار عبد الغفار إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال تصنيع وبيع اللقاحات الخاصة بالدواجن، مع إقامة شراكة استراتيجية لإنتاج وإعادة تعبئة وتوزيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية بالسوق المصري كمرحلة أولى،مضيفًا أن البروتوكول يسعى إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى كل من الطرفين.



تابع عبد الغفار أن التعاون المشترك يشمل مراحل متعددة، أهمها البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك بهدف تصنيع لقاحات ومستحضرات بيطرية جديدة،كما ستتضمن المراحل تقديم برنامج تدريبي متطور حول تكنولوجيا التصنيع.



وقال: "على هامش توقيع البروتوكول، عقد الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور علاء فاروق اجتماعًا مشتركًا بحضور ممثلي الشركات المشاركة، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مراحل البروتوكول، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي في المجالات المشتركة، بما يحقق أهداف الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024/2027)".

أكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع على أهمية تعزيز العمل المشترك لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق للتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المواد الخام اللازمة لتطوير هذه الصناعات، بما يحقق رؤية الدولة في توطين الصناعات الحيوية الهامة.

مكافحة الأمراض المشتركة وإنتاج اللقاحات والمستحضرات البيطرية



من جانبه، أعرب الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المستمر لوزارة الزراعة في الملفات المشتركة، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال الصحة الواحدة ومكافحة الأمراض المشتركة وإنتاج اللقاحات والمستحضرات البيطرية.

وشدد الدكتور علاء فاروق على أهمية حصر كافة اللقاحات البيطرية المستخدمة في مصر، ووضع دراسة متكاملة للقاحات الممكن توطينها،كما أشاد بدور شركة "فاكسيرا" كإحدى القلاع الصناعية الوطنية الكبرى، مؤكدًا تقديم وزارة الزراعة الدعم اللازم للتوسع في إنتاج وتوطين هذه الصناعات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.



حضر مراسم التوقيع والاجتماع عدد من القيادات، منهم الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، كما حضر من جانب شركة "فاكسيرا" الدكتور حسين عيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة غير التنفيذي، والدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمود عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة البيطرية، واللواء طبيب إسلام عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة البيطرية غير التنفيذي، واللواء طبيب إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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