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"أرابيسك" أول كمبوند يغير وجه الفسطاط التاريخي ويعيد إحياء سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

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"أرابيسك" أول كمبوند يغير وجه الفسطاط التاريخي ويعيد إحياء سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

"أرابيسك" أول كمبوند يغير وجه الفسطاط التاريخي ويعيد إحياء سور مجرى العيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:40 مساءً -  تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع "أرابيسك" بمنطقة سور مجرى العيون، وسلم عقود عددٍ من الوحدات بالمشروع للمُستفيدين بها، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس  عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، ومسئولى وزارة الإسكان والشركة السعودية المصرية للتعمير، التى تتولى تسويق وإدارة المشروع، والمكتب الاستشارى المخطط والمصمم.

ولدى وصوله لموقع مشروع "أرابيسك"، زار رئيس الوزراء نماذج وحدات المستفيدين، للوقوف على مستوى الجاهزية وجودة التشطيب، وتوجه إلى نقطة مشاهدة للتعرف على مكونات المشروع المختلفة.

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وزير الإسكان: مشروع "أرابيسك" أول كمبوند جاهز للانتقال في الفسطاط الجديدة

 وخلال جولته بالمشروع، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن مشروع "أرابيسك" يُعتبر أول "كمبوند" جاهز للانتقال في الفسطاط الجديدة، ويعدُ إنجازا بارزا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم تسويقه بالتعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، حيث يتمتع بموقع استراتيجي في قلب حي الفسطاط، مما يجعله نقطة جذب سياحية وتنموية مهمة، ويحقق موقع المشروع ربطًا جيدًا مع الطرق الرئيسية، مثل: طريق القاهرة الدائري، وطريق صلاح سالم، وكورنيش النيل، مما يسهل الوصول إلى وسط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه قريب من نهر النيل ووسائل النقل المائية.

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 وأضاف الوزير: يُسهم مشروع "أرابيسك" في إيجاد بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري لمنطقة الفسطاط وسور مجرى العيون، كما يُعزز الهوية الوطنية عبر إبراز المعالم التاريخية وتوفير مجموعة مُتكاملة من المرافق والخدمات المُصممة لتلبية جميع احتياجات السكان والزوار، مع مِساحات خضراء وحَدائق، ومَنافذ تجارية مُتنوعة تضُم متاجر للتسوق، ومطاعم، ومقاهى تقدم تجارب فريدة، ومبانى إدارية وتجارية، وفندقا، مما يجعله بيئة مِثالية للأعمال والخَدمات والسياحة.

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 وخلال احتفالية تسليم العقود، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع يُمثل نموذجًا لتحقيق رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية، لافتًا إلى أن مشروع "أرابيسك" يُعزز من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب حي الفسطاط التاريخي، مكانة المنطقة كوجهة ثقافية وسياحية، كما يستهدف إيجاد بيئة مُحفزة للاستثمار والتنمية في منطقة تُعد إحدى أقدم وأهم المناطق الثقافية والتاريخية في مصر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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