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وزير الإسكان: تطوير سور مجرى العيون ضمن رؤية شاملة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: تطوير سور مجرى العيون ضمن رؤية شاملة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: تطوير سور مجرى العيون ضمن رؤية شاملة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:20 مساءً -  أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن مشروع تطوير سور مجرى العيون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة. 

وأوضح الوزير أن المنطقة كانت إحدى أبرز البؤر غير الآمنة في القاهرة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بتحويل هذه المناطق إلى وجهات حضارية تخدم السكان وتدعم السياحة.  

جاءت تصريحات وزير الإسكان خلال احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات السكنية بـ مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان.  

 

وخلال الفعالية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطوير سور مجرى العيون جزء من خطة شاملة لإحياء قلب القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار معدلات تنفيذ هذه المشروعات، التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة، كما أشاد بجهود وزارة الإسكان في الحفاظ على الطابع العمراني للمنطقة، بما يتماشى مع قيمتها التاريخية.  


من جانبها، أوضحت المهندسة منى عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة من وضعها العشوائي إلى منطقة حضارية متطورة. وأضافت أن المرحلة الأولى من المشروع قد اكتملت، بينما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مطاعم، وكافيهات، وممشى سياحي لجذب الزوار وتعزيز الأنشطة السياحية.  

تضمنت جولة رئيس الوزراء زيارة لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، حيث حرص على متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز، وشدد مدبولي على أهمية هذه المشروعات في إعادة صياغة المشهد العمراني للقاهرة التاريخية، وتحويلها إلى مركز حضاري وثقافي وسياحي متميز.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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