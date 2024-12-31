الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مدبولي يبدأ جولة تفقدية بمشروعات وزارة الإسكان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي يبدأ جولة تفقدية بمشروعات وزارة الإسكان - أخبار كلمتك

مدبولي يبدأ جولة تفقدية بمشروعات وزارة الإسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل.  

وخلال الجولة، سلم رئيس الوزراء عقود عدد من الوحدات السكنية بـ مشروع "أرابيسك" في منطقة سور مجرى العيون، والذي يُعد جزءًا من خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات.  

وأكد مدبولي أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري للمناطق التراثية.

 تأتي جولة رئيس الوزراء في سياق متابعة المشروعات التنموية الكبرى التي تُحدث نقلة نوعية في القاهرة التاريخية والمناطق المحيطة بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

لدعم الأطفال المصابين بالأمراض النادرة.. «الرعاية الصحية» تتعاون مع «فرصة حياة» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق