مدبولي: تطوير سور مجرى العيون خطوة للقضاء على العشوائيات وإحياء القاهرة التاريخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة سور مجرى العيون كانت تعد من أكثر المناطق تلوثًا وعشوائية، مشددًا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير قلب القاهرة التاريخية والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأشار إلى المتابعة المستمرة من الرئيس لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية لضمان تحقيق رؤية شاملة للتطوير.

جاء ذلك خلال احتفالية تسليم عقود عدد من الوحدات بـ مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، حيث أوضح رئيس الوزراء أن عملية التطوير تراعي الطابع العمراني التاريخي للمنطقة. كما أشار إلى مشروع تطوير حدائق الفسطاط، الذي يمتد على مساحة 500 فدان، ليصبح الرئة الخضراء للعاصمة.

من جانبه، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تطوير سور مجرى العيون يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة. وأضاف أن هذه المنطقة كانت من أبرز البؤر غير الآمنة التي عانت منها القاهرة.

وخلال الفعالية، استعرضت المهندسة منى عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، تفاصيل مشروع "أرابيسك"، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو تحويل المنطقة من العشوائية إلى منطقة حضارية متطورة تعكس الطابع التاريخي للمكان.

كما أوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع قد اكتملت، بينما تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ مطاعم وكافيهات وممشى سياحي، مما يعزز الطابع السياحي للمنطقة ويزيد من جاذبيتها كوجهة متميزة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات، مع الحفاظ على هويتها الثقافية والمعمارية.

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