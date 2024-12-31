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الجمل يكشف مستجدات مشروع قانون العمل وتعديل المنظمات النقابية - أخبار كلمتك

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الجمل يكشف مستجدات مشروع قانون العمل وتعديل المنظمات النقابية - أخبار كلمتك

الجمل يكشف مستجدات مشروع قانون العمل وتعديل المنظمات النقابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا لمناقشة ما تم خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.

استعرض عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، جدول الأعمال في بداية الاجتماع، وكذلك أنشطة الفترة الماضية المتعلقة بالنقابة، وما تم تحقيقه ومتطلبات المرحلة المقبلة.

تناول الاجتماع عرض المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع التشييد والبناء، وما يتعلق بشركات المقاولات والأسمنت والسيراميك والخزف والصيني، وسبل التوصل لحلول لأي مشكلة تواجه العاملين.

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نقابة العاملين بالبناء

من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أعضاء مجلس الإدارة، بأهمية تحقيق التواصل المطلوب مع كافة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر في هذا الصدد.

وأشار الجمل، إلى الأنشطة التي قامت بها النقابة من دورات تدريبية وورش عمل وندوات في قطاعات السلامة والصحة المهنية، وكذلك التشريعيات العمالية.

وأعلن أن النقابة العامة ستواصل خلال الفترة المقبلة، تنظيم العديد من الفعاليات التي تستهدف رفع الوعي النقابي، وفي إطار خطة التثقيف لجميع العاملين في قطاع البناء والتشييد.

وأشار الجمل، إلى مستجدات مشروع قانون العمل، الذي تعده الحكومة للعرض على مجلس النواب، تمهيدا لإقراره في الفترة المقبلة.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أنه تم المشاركة في جلسات الحوار بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول مواد مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما وأن هناك العديد من المواد الخلافية.

وكشف عبد المنعم الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدأ تجهيز مقترحات بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات لتقديمها إلى وزارة العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض أيمن عبد العزيز، المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات جماعية وتحركات قانونية لصالح العاملين التابعين للنقابة العامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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