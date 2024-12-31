«حماة الوطن» يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - توجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار.

نص التهنئة

«يأتي العام الميلادي الجديد وسط تحديات يشهدها العالم أجمع، وكذلك تغيرات جيوسياسية كبيرة، الأمر الذي يتطلب تكاتف دولي في مواجهة تلك التحديات، ومع تصاعد وتيرة الصراعات والنزاعات في العديد من المناطق على مستوى العالم، تسعى مصر بشتى السبل من أجل إقرار السلام الشامل، لوقف نزيف الدماء والحفاظ على أرواح الأبرياء».

وأضاف الحزب في التهنئة «نحن نستقبل العام الجديد، يجدد حزب حماة الوطن، دعمه لكافة جهود القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على الجبهة الداخلية المصرية، وكذلك المساعي الرامية لمساندة دول الأشقاء في تجاوز تلك المحن».