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شيخ الأزهر يعزي وزير الخارجية والهجرة في وفاة شقيقه - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر يعزي وزير الخارجية والهجرة في وفاة شقيقه - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يعزي وزير الخارجية والهجرة في وفاة شقيقه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله- شقيقِه محمد أحمد عبد العاطي.

كما تقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنَه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصَّبر والسلوان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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