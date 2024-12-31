حصاد التعليم في 2024.. أكثر من 98 ألف فصل دراسي والتغلب على الكثافات الطلابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - حصاد 2024.. عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأعوام الماضية، لحل ومواجهة التحديات المزمنة التي تعوق تطوير العملية التعليمية، ونجحت في مواجهة العديد منها خلال عام 2024.

حل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، قبل بداية الدراسة بالعام الدراسي الحالي 2024-2025، العديد من الآليات من الواقع الميداني، لحل مشكلة ارتفاع الكثافة الطلابية في العديد من المدارس.

عدد الطلاب المسجلين بالمدارس

وتضم المنظومة التعليمية أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، وينضم إلى المنظومات التعليمية سنويًا نحو 700 ألف طالب وطالبة ويمكن أكثر من ذلك.

أقل من 50 طالب في الفصل الواحد

وشاركت الوزارة كافة أطراف المنظومة التعليمية، لتصبح مسئولية مشتركة بينهم تعق على عاتق الجميع، وبذلك تم الوصول بكثافة الفصل لأقل من 50 طالب في الفصل الواحد، وتلك النسبة التي تسمح ببيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.

القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية

وتضمن الآليات التي تم تطبيقها للقضاء على مشكلة الكثافات الطلابية، وفقا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية، نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، تم استغلال المدارس الإعدادية من قبل طلاب المدارس الابتدائية.

حصر الفراغات التعليمية واستغلالها

وتم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، وهو ما نتج عنه انخفاض الكثافات في الفصول الدراسية بنسبة نجاح تفوق 99% واستحداث فصول دراسية بواقع 98744 فصل دراسي، وذلك بالتوازي مع وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.

خفض الكثافة الطلابية بالمدارس

وفي ضوء الآليات التي وضعتها الوزارة بقيادة محمد عبد اللطيف، عملت الوزارة على مستوى المديريات والإدارات والمدارس، على خفض الكثافة الطلابية بالمدارس حسب الأعداد والأماكن المتاحة بحيث لا تتخطى الأعداد في الفصول 50 طالبا.

التوسع في بناء المدارس

وقامت الوزارة بالتوسع في بناء المدارس لتشمل جميع المراحل التعليمية للقضاء على الكثافة الطلابية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع القرى والمدن على مستوى المحافظات، ووصلت عدد مشروعات إنشاء المباني المدرسية خلال العام المالي 2023 / 2024 وحتى النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025 إلى 598 مشروعا في 27 محافظة وصل فيها عدد الفصول إلى 9693 فصلا.

إحلال وتجديد 58748 تختة

وتم توفير وتزويد المدارس المنشأة حديثاً بتجهيزات دراسية حديثة حيث بلغت عدد المقاعد الدراسية لها نحو 177980 مقعد «تخت» كما تم إحلال وتجديد نحو 58748 تختة أخرى للمدارس القائمة بالفعل.