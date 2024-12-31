بروتوكول تعاون بين التموين والوادي الجديد لافتتاح أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة الوادي الجديد لافتتاح أسواق اليوم الواحد، وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعميم تجربة سوق اليوم الواحد في جميع محافظات الجمهورية.

وتم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة الوادي الجديد.

ويهدف البروتوكول إلى افتتاح أسواق اليوم الواحد في مختلف مراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور علاء ناجي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمستهلكين، والعمل على دعم المنتجين المحليين من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة مشيرًا إلى أن التخفيضات التي توفرها أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق التوازن في الأسعار وتعزيز تنافسية المنتجات، مما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين في المحافظة.

وفي إطار تعزيز كفاءة توزيع السلع الغذائية وضمان وصولها لمستحقيها، أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التزامها بآليات التوزيع وفق الضمانات المحددة لتلبية احتياجات المراكز والقرى التابعة لمحافظة الوادي الجديد، كما شددت على أهمية التنسيق مع مراكز المحافظة لعرض السلع الغذائية وضمان سهولة بيعها للمواطنين، مع ضمان النقل الفوري وضمان توافر السلع بكافة فروع الجملة بالمحافظة، مع توفير الدعم اللوجستي اللازم لتسهيل نقل السلع وتداولها.

ومن جانبه، أعرب المسئولون بمحافظة الوادي الجديد عن استعدادهم التام للتعاون مع الشركة القابضة لإنجاح هذه المبادرة، مؤكدين أن افتتاح أسواق اليوم الواحد في المحافظة يعد إضافة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ويأتي هذا التعاون استكمالًا للجهود المبذولة من وزارة التموين لتعزيز المبادرات التي تسهم في دعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات،كما يعد خطوة نحو تعميم تجربة أسواق اليوم الواحد في جميع المراكز، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

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