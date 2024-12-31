الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم العاملين المتميزين بموقع العمل بمحطة الضبعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس هيئة المحطات النووية يكرم العاملين المتميزين بموقع العمل بمحطة الضبعة - أخبار كلمتك

رئيس هيئة المحطات النووية يكرم العاملين المتميزين بموقع العمل بمحطة الضبعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - كرم  الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المتميزين من العاملين بموقع الإنشاء بالضبعة، وذلك إيمانًا بأهمية العنصر البشرى لنجاح مشروع محطة الضبعة النووية وحرصًا على تقدير المجهودات الحثيثة لأفراد الهيئة نحو تحقيق الحلم النووي لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء على أرض جمهورية مصر العربية.

تكريم المتميزين بمحطة الضبعة النووية

وخلال الحفل حرص الدكتور أمجد الوكيل علي الاستماع الى العاملين، حيث قام بعقد جلسة نقاش مفتوحة للاطلاع على أوضاع العاملين بموقع الانشاء، وحرص على تحفيز العاملين بالسير قدمًا نحو تحقيق الحلم المصري، كما هنأ العاملين بقدوم العام الميلادي الجديد متمنيًا لهم المزيد من النجاحات ولمصرنا الغالية الرقي والازدهار.

 

واستعرض خلال اللقاء السنوي مع العاملين بموقع العمل بالضبعة، أهم إنجازات العام الحالي وأهم مستهدفات العام القادم، حيث يُعد هذا اللقاء فرصة للتقارب من العاملين بالهيئة وسماع اقتراحاتهم للنهوض بالمشروع القومي وأيضًا حل أي مشكلات لدى العاملين، وهو الأمر الذي يؤثر ايجابيا على الروح المعنوية للعاملين.

رؤية مصر في أمتلاك الطاقة النووية

وأشار إلي أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية هو تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية ضمن خططها الهادفة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
 

وتعود خطة إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية الى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع، ويهدف المشروع إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وزير النقل: تطوير السكك الحديد انعكس على مستوى الخدمة للراكب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق