رئيس هيئة المحطات النووية يكرم العاملين المتميزين بموقع العمل بمحطة الضبعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - كرم الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، المتميزين من العاملين بموقع الإنشاء بالضبعة، وذلك إيمانًا بأهمية العنصر البشرى لنجاح مشروع محطة الضبعة النووية وحرصًا على تقدير المجهودات الحثيثة لأفراد الهيئة نحو تحقيق الحلم النووي لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء على أرض جمهورية مصر العربية.

تكريم المتميزين بمحطة الضبعة النووية

وخلال الحفل حرص الدكتور أمجد الوكيل علي الاستماع الى العاملين، حيث قام بعقد جلسة نقاش مفتوحة للاطلاع على أوضاع العاملين بموقع الانشاء، وحرص على تحفيز العاملين بالسير قدمًا نحو تحقيق الحلم المصري، كما هنأ العاملين بقدوم العام الميلادي الجديد متمنيًا لهم المزيد من النجاحات ولمصرنا الغالية الرقي والازدهار.

واستعرض خلال اللقاء السنوي مع العاملين بموقع العمل بالضبعة، أهم إنجازات العام الحالي وأهم مستهدفات العام القادم، حيث يُعد هذا اللقاء فرصة للتقارب من العاملين بالهيئة وسماع اقتراحاتهم للنهوض بالمشروع القومي وأيضًا حل أي مشكلات لدى العاملين، وهو الأمر الذي يؤثر ايجابيا على الروح المعنوية للعاملين.

رؤية مصر في أمتلاك الطاقة النووية

وأشار إلي أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية هو تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية ضمن خططها الهادفة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وتعود خطة إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية الى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع، ويهدف المشروع إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.



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