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رئيس الوزراء يسلم وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يسلم وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يسلم وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:31 مساءً - بدأ منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم تسليم وحدات مشروع "أرابيسك" في منطقة سور مجرى العيون. 

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية والتراثية، وتحويلها إلى مناطق حضارية تلائم متطلبات العصر، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الفعالية على أهمية المشروع كجزء من استراتيجية الحكومة لتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات في بيئة تتسم بالجمال العمراني والمرافق الحديثة، مشددا على أن هذا الإنجاز يُعد إضافة نوعية لجهود الدولة في تطوير المناطق التراثية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حضر الفعالية عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المنفذة، ومن المقرر أن يتضمن المشروع وحدات سكنية وتجارية، بما يعكس تكاملًا بين الأنشطة المختلفة في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية متميزة، إلى جانب دعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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