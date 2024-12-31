إنجازات وزارة التعليم 2024.. جهود مكثفة للتغلب على ‏التحديات والارتقاء بالمنظومة التعليمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لبذل كافة الجهود لتحقيق رؤية الدولة المصرية الطموحة 2030، التي تستهدف الارتقاء بالنظام التعليمي في مصر وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل كأهداف استراتيجية لبناء الإنسان المصري، من خلال تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية والاستثمار في أبنائنا الطلاب والتغلب على التحديات المختلفة التي تعوق تطوير المنظومة.

وقد شهد العام الحالي 2024 جهودا مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف تحقيق عدة أهداف بالتوازي، تضمنت التغلب على تحديات مزمنة كانت تعوق الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالتزامن مع تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير العالمية لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة وتدريب المعلمين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاع التعليم الفني ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية بما يحقق الاستفادة المثلى للطلاب.

ويقدم التقرير التالي رصدًا لإنجازات وزارة التربية والتعليم والتي تستهدف معالجة أهم قضايا التعليم على الساحة، وخاصة تلك التي لها صلة مباشرة بالتنافسية الدولية مثل جودة التعليم، وذلك في ضوء الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر، والتي تحقق رؤية الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

مواجهة ارتفاع الكثافات الطلابية بآليات واقعية.. واستحداث أكثر من 98 ألف فصل دراسي

لم تتوقف جهود وزارة التربية والتعليم منذ العديد من السنوات لمواجهة التحديات المزمنة التي تعوق أي تطوير للعملية التعليمية في ظل منظومة تضم أكثر من 25 مليون طالب وطالبة وينضم إليها سنويا ما يزيد عن 700 ألف طالب، إلا أن الآليات التي وضعتها الوزارة تحت قيادة السيد الوزير محمد عبد اللطيف قبل بداية العام الدراسي الحالي تعد استثنائية جاءت من الواقع الميداني وبمشاركة كافة أطراف المنظومة التعليمية لتضع مسئولية مشتركة على عاتق الجميع لإنجاحها، وهو ما تحقق خلال العام الدراسي الحالي من خلال الوصول بكثافة الفصل إلى أقل من 50 طالبا وهي النسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث تضمنت الآليات التي تم تطبيقها وفقا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، كما تم استغلال المدارس الإعدادية هي الأخرى من قبل طلاب المدارس الابتدائية، بالإضافة إلى حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، وهو ما نتج عنه انخفاض الكثافات في الفصول الدراسية بنسبة نجاح تفوق 99% واستحداث فصول دراسية بواقع (98744) فصل دراسي، وذلك بالتوازي مع وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.

كما أطلقت الوزارة مجموعات التقوية للطلاب بمختلف مدارس الجمهورة بهدف زيادة تحصيلهم الدراسي وبمبالغ رمزية، وهو ما شهد إقبالا كبيرا من الطلاب بمختلف محافظات الجمهورية.

سد العجز في المدرسين بنسبة 90%.. والارتقاء بأحوالهم

يعد المعلم أهم عنصر فى العملية التعليمية، ويساهم فى بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز فى أعداد المعلمين الذى بلغ (٤٦٩، ٨٦٠) معلم وخاصة بعد استحداث فصول جديدة بلغت أكثر من (٩٨) ألف فصل دراسى، حيث نجحت الوزارة في سد العجز بنسبة تجاوزت 90%، حيث أن كافة المدارس على مستوى الجمهورية بها معلمي مواد أساسية.

وتمثلت الإجراءات التنفيذية العاجلة التى تمت لحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين في استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل تدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.

كما تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفى للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما ساهم في رفع قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية.

598 مشروعا جديدا في 27 محافظة بإجمالي 9693 فصلا دراسيا

عملت الوزارة في ضوء الآليات التي وضعتها تحت قيادة السيد الوزير محمد عبد اللطيف قبل بداية العام الدراسي الحالي، على مستوى المديريات والإدارات والمدارس، على خفض الكثافة الطلابية بالمدارس حسب الأعداد والأماكن المتاحة بحيث لا تتخطى الأعداد فى الفصول 50 طالبا، وعليه توسعت الوزارة فى بناء المدارس لتشمل جميع المراحل التعليمية للقضاء على الكثافة الطلابية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع القرى والمدن على مستوى المحافظات، ووصلت عدد مشروعات إنشاء المباني المدرسية خلال العام المالي 2023 / 2024 وحتى النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025 إلى نحو 598 مشروعا في 27 محافظة وصل فيها عدد الفصول إلى 9693 فصلا.

كما تم توفير وتزويد المدارس المنشأة حديثاً بتجهيزات دراسية حديثة حيث بلغت عدد المقاعد الدراسية لها نحو 177980 مقعد "تختة" كما تم إحلال وتجديد نحو 58748 تختة أخرى للمدارس القائمة بالفعل.

تطوير المناهج وفقا للمعايير العالمية.. وربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي

تطوير المرحلة الاعدادية

قامت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بصياغة الإطار العام والأطر النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية وفقًا لنظام التعليم الجديد مع التركيز على المفاهيم الكبرى وفقًا للمعاير الدولية وبما يتناسب مع متطلبات العصر ومعالجة القضايا المعاصرة، وبمشاركة لجنة وطنية من أساتذة الجامعات، وفي ضوء هذا الإطار تم تأليف الكتب وأدلة المعلم للمواد الدراسية.

ربط المحتوى الرقمي بالكتاب المدرسي

بالتعاون مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات تم وضع (QR-Codes) بالكتب المدرسية داخل كل درس يستطيع الطالب من خلاله الدخول التعلم من خلال المحتوى الرقمي الخاص بهذا الدرس، وكذلك الدخول على قناة مدرستنا، وعلى بنوك الأسئلة والملخصات والمفاهيم التي تم وضعها بديلا عن الكتب الخارجية.

تسجيل نصوص الاستماع للغة الإنجليزية

نظرًا لأهمية مهارة الاستماع كواحدة من المهارات الأساسية لاكتساب اللغة ولا سيما اللغة الأجنبية، فقد تم تسجيل نصوص الاستماع ورفعها على موقع الوزارة، حتى يمكن الاستفادة منها في العملية التعليمية.

ترجمة كتب العلوم والرياضيات باللغة الفرنسية

يتم ترجمة كتب العلوم والرياضيات إلى اللغة الفرنسية ليستفيد منها الطلاب بالمدارس التي لغتها الأجنبية الأولى هي اللغة الفرنسية، ويتم ذلك بواسطة خبراء الإدارة المركزية لتطوير المناهج

التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ـــ يونيسيف مصر

قامت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالتعاون مع منظمة يونيسيف بالعديد من المشروعات التي تسهم في بناء قدرات أبنائنا الطلاب وكذلك المعلمين، حيث قامت بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ بعمل ورشة عمل بدولة السنغال والتي أثمرت عن إنتاج مواد ثرية لرفع وعي العاملين بالوزارة، ومن ثم إقامة ورش عمل على مستوى محافظات الجمهورية عن مراعاة النوع الإجتماعي.

وقد تمت ورشة عمل بالإسكندرية شاركت فيها الإدارة العامة لتخطيط وصياغة المناهج بسرد نتائج تحليل مناهج المرحلة الإبتدائية من منظور النوع الاجتماعي، وكذلك إدارة التنمية المستدامة لعرض السياسات البيئية والتنمية المستدامة المتبعة وعلاقتها بالنوع الاجتماعي.

المواد التعليمية بديلا عن المصادر الخارجية

إسهامًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مساندة أولياء الأمور، وفرت الإدارة المركزية لتطوير المناهج شروحات مبسطة وأسئلة وتدريبات تعد بديلا عن المصادر الخارجية، فضلا عن أنها تتوافق مع أساليب التقويم الحالية، وتم رفع هذه الملخصات على موقع الوزارة، كما تقوم الإدارة المركزية لتطوير المناهج بمراجعة المحتوى الرقمي الذي يذاع على قناة مدرستنا سواء أكانت مقدمة للمعلم أم المتعلم.

تطوير مناهج التعليم المجتمعي

تقوم الإدارة المركزية لتطوير المناهج بمواءمة المناهج الدراسية المطورة بالمرحلة الابتدائية لتناسب تلاميذ التعليم المجتمعي، وبما يتوافق مع الظروف التي يتعلمون فيها، وقد تم الانتهاء هذا العام من تطوير مواد (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات) للصفوف الثلاثة الأولى، وتضطلع الإدارة المركزية للمناهج بالتأليف والإخراج والتصميم.

مشروع تميز المعلم

تشارك الإدارة المركزية لتطوير المناهج في دعم مشروع تميز المعلم والذي يسعى إلى تطوير كليات التربية بالتعاون مع برنامج المعونة الأمريكية، وإمداد المشروع برؤية الوزارة ومتطلباتها في المعلم

تدريبات مع المركز الثقافي البريطاني

تتعاون وزارة التربية والتعليم مع المجلس الثقافي البريطاني منذ عقود في إطار التنمية المهنية للمعلمين، وتدريبهم على استراتيجيات التدريس الفعال واهم طرق التدريس الحديثه وذلك من خلال:

- البرنامج الوطني لتدريب المعلمينNTTP والذي امتد الى خمس سنوات قامت فيها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بتدريب 21000 معلم للغه الانجليزية في المرحلة الابتدائية والاعدادية وكذلك معلمي العلوم والرياضيات في المدارس التجريبية ويتم التدريب من خلال تدريب مدربين يقومون بنقل التدريب لزملائهم ويتم ذلك من خلال خلق مجتمع تعليمي يقوم المدربين مع المتدربين بلقاء شهري للوقوف على أهم المعوقات ومعالجتها.

- برنامج TEA وما زال ساريا حتى الان وهو برنامج يقوم بتدريب معلمي اللغة الانجليزية فقط وقد قمنا العام الماضي بتدريب 5000 معلم ونطمح في زيادة هذا العدد هذا العام الى 8000 من خلال 200 مدرب وسيتم اللقاء بشكل شهري أيضا.

تعزيز المهارات الأساسية للقراءة والكتابة

نظمت الادارة المركزية لتطوير المناهج ورشة عمل "لتعزيز القراءة والكتابة" فى أكتوبر 2023، وخرجت بعدد من التوصيات القابلة للتطبيق كان من أهمها:

- تشكيل لجنة وطنية من الخبراء المعنيين مع الاستعانة بالخبرات الدولية في مجال التقييم ومعايير المسابقات الدولية.

- دراسة التجارب المختلفة التي تم تقديمها في الورشة من خلال المؤسسات (وزارة التربية والتعليم - المراكز البحثية.. ) وكذا ما تم تقديمه من مؤسسات المجتمع المدني التي عرضت تجارب موثقة.

- دراسة أدوات التقييم المختلفة القومية والدولية لتقييم المهارات الأساسية واختيار أنسب الأدوات من حيث التطبيق والدقة والموثوقية.

- إعداد وتجريب أداة التقييم بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

- تدريب المعلمين على كيفية تطبيق البرنامج.

- إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لصفوف المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بداية العام الدراسي 2024-2025.

- تطبيق البرامج التي يتم انتخابها من قبل اللجنة خلال عام 2024-2025.

- إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لصفوف المرحلة الأولى نهاية العام الدراسي 2024-2025.

- تحليل النتائج وتقدير مدى فاعلية البرامج والإجراءات التي تم تطبيقها.

وبناء على التوصيات قامت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالإنتهاء من مراجعة أداة الفحص للتعرف على الطلاب المتعثرين في قراءة اللغة العربية في الصف الثاني الابتدائي، كما تقوم الادارة بإعداد المواد العلاجية التي سيتم تدريب المعلمين عليها ليقوموا بتقديمها للتلاميذ في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025.

محاربة الأفكار الهدامة

إيمانًا منا بأن التعليم له أهمية قصوى فى تحقيق الولاء والانتماء مما يحقق الأمن القومي، إذ بواسطته يتشكل الوعى الصحيح لدى الفرد مما يجعله يمتلك مقومات المواطن الصالح ومن هنا تشكل المؤسسات التربوية اللبنة الرئيسية للجانب المعنوي لبنيان الولاء والانتماء لدى التلاميذ وذلك بإختلاف مراحلة وسنواتهم الدراسي، حيث تقوم الإدارة المركزية لتطوير المناهج بعدد من الفاعليات على مدار العام الدراسي من ندوات ومحاضرات ومسابقات ورحلات وحفلات والتى تسهم فى محاربة الأفكار الهدامة وزيادة مفهوم الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين.

إعداد الأداءات الصفية والمنزلية

الأداءات الصفية هي الأنشطة والمهام التي يقوم بها التلاميذ في الصف الدراسي، وتُستخدم لتقييم فهمهم واستيعابهم للمواد الدراسية كنوع من أنواع التقويم التكويني، لإنجازها في أثناء الحصة، ويعد أحد الأدوات المهمة في التقييم التكويني، وبالتالي يكون أداة مهمة لتقدير مدى تحقق نواتج التعلم عند الطلاب، وبالتالي تكون فرصة جيدة لتعزيز نقاط القوة، ومعالجة أوجه القصور ومعالجتها، وأيضا مراجعة طرق وأساليب التدريس، ويتم إعدادها بشكل أسبوعي ورفعها على موقع الوزارة.

أما الأداءات المنزلية: فهي المهام والأنشطة التي يُطلب من التلاميذ القيام بها خارج المدرسة (الواجب المنزلي)، وتُعَدُّ جزءًا مهمًا من العملية التعليمية، حيث تُساعد التلاميذ على تعزيز تعلمهم وتنمية مهاراتهم بشكل فعال، ويمكنك من خلالها التأكد منتقان التلاميذ لأداء المهمة، ومن ثم تحقق نواتج التعلم، ويتم إعدادها بشكل أسبوعي ورفعها على موقع الوزارة.

هيكلة الثانوية العامة تماشيا مع نظم التعليم المختلفة

تمت بعض المعالجات المنهجية لبعض مقررات المرحلة الثانوية على أثر إعادة هيكلة المرحلة من الصف الأول إلى الصف الثالث، بناءً على إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وذلك تماشيا مع نظم التعليم المختلفة حول العالم، وذلك من خلال تقليل عدد المواد التي يدرسها الطالب في الصف الدراسي مع الأخذ في الاعتبار عدم الإخلال بنواتج التعلم التي يجب أن يحققها الطالب خلال المرحلة بأكملها. وفي ظل هذا كان لابد من النظر لمناهج المرحلة ككل وليس للصف الثالث الثانوي فقط، ومن ثم كان من الضروري إعادة هيكلة مناهج بعض المواد الدراسية داخل المرحلة.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ الآتي:

-مادة الرياضيات: تم دمج كتابي الجبر والتفاضل للصف الثالث الثانوي ليصبحا كتابًا واحدًا وهو الرياضيات البحتة إلى جانب كتاب الرياضيات التطبيقية الذي يشمل فرعي الإستاتيكا والديناميكا أسوة بالصف الثاني الثانوي، مع عدم الإخلال بمصفوفة المدى والتتابع الموضوعات المادة والمحافظة على نواتج التعلم المجالات الرياضيات المختلفة (جبر هندسة - تفاضل وتكامل ميكانيكا)، وإجراء بعض المعالجات المنهجية على نواتج التعلم الممتدة في أكثر من صف دراسي والبعد عن تكرار تدريس بعض الموضوعات في أكثر من صف دراسي دون تحقيق لتنامي نواتج التعلم.

-منهج الإحصاء: أصبح مادة أساسية يدرسها طلاب الصف الثالث الثانوي (القسم الأدبي) ولهذا الاعتبار كان لابد من إضافة بعض الموضوعات والدروس التي تخدم طلاب هذا القسم في دراستهم الجامعية وأيضا كمتطلب مهم لسوق العمل.

-منهج الفلسفة والمنطق:قبل إعادة الهيكلة كان الطالب يدرس الفلسفة والمنطق عبر السنوات الثلاثة إذا ما كان اختياره للقسم الأدبي، ويدرسها خلال الصف الأول فقط إذا ما كان اختياره للقسم العلمي، وفي ظل إعادة الهيكلة واعتبارًا لأهمية العلوم الإنسانية ومنها الفلسفة والمنطق في أنظمة التعليم المتطورة والتي تهدف إلى أن جميع الطلاب يدرسون القدر المطلوب من الموضوعات الضرورية في بناء شخصيتهم البناء المتكامل والذي يحقق لهم التوازن النفسي والاجتماعي في ظل التطور الهائل لتكنولوجيا الاتصالات ومجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، فتم تطوير منهج الفلسفة ليلبي تدريسه احتياجات جميع الطلاب في الصف الأول الثانوي، حيث تتم دراسة منهج الفلسفة والمنطق دراسة شاملة معمقة تضم المعارف الضرورية مع مراعاة المستوى العقلي لطالب الصف الأول الثانوي.

-منهج علم النفس:قبل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس منهج علم النفس على مدار عامين الصف الثاني والصف الثالث) وفي ضوء ما تم من هيكلة للمرحلة فقد أصبح المنهج يدرس للصف الثاني الثانوي فقط، ومن ثم كان لابد من إجراء بعض المعالجات المنهجية لتحقيق نواتج التعلم بشكل مكتمل، ويمكن إيجاز أهم الإجراءات التي تمت على منهج علم النفس والاجتماع ليناسب تدريسه في عام واحد ويحقق الفائدة القصوى للطلاب.

-مادة العلوم المتكاملة: يعد منهجا يدرسه جميع طلاب الصف الأول الثانوي بديلا عن دراسة ثلاث مناهج منفصلة (الكيمياء - الفيزياء - الأحياء) ويهدف المنهج إلى تقديم العلوم كمجموعة متكاملة من المعارف التي تدعم بعضها البعض حيث يتم دمج مفاهيم من الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة وعلوم الارض والفضاء، وهذا التكامل يعزز من قدرة الطلاب على تطبيق المعرفة العلمية في سياقات متعددة ويؤهلهم المواجهة التحديات التي تطلب تفكيرا شاملا ومتعدد الجوانب.

ويعد منهج العلوم المتكاملة الذي تم إقراره على الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2024 نقلة نوعية في تدريس العلوم من خلال قضايا تهتم بها جميع دول العالم وحسب التقارير الدولية للتعليم فإن هذا المدخل هو المدخل الذي سوف يبني في ضوئه مناهج التعليم في السنوات القادمة.

-مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي:بناء على إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وعدم تدريس مادة الجيولوجيا كمادة منفصلة والاتجاه إلى توظيف معارفها ومفاهيمها من خلال فروع العلوم المختلفة في مواضع وظيفية، وبالتالي تم تناول بعض المعارف الجيولوجية في منهج العلوم المتكاملة، كما تم تنقيح مادة الأحياء للصف الثالث الثانوي وإضافة فصل جديد بعنوان علوم الأرض، وهو متطلب في مادة الأحياء باعتبار أننا ندرس علوم الحياة ونتناول فيها الأحياء بمختلف تصنيفاتها فكان من الدواعي الضرورية دراسة الأرض تفصيلا باعتبارها البيئة الحاضنة لجميع الكائنات الحية.

تدريب 37649 معلمة وموجهة رياض أطفال

في إطار خطة وزارة التربية والتعليم، لتطوير مرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع وحدة دعم مشروع وإصلاح التعليم، جرى تدريب عدد 37649 معلمة وموجهة، بإجمالي 70% من كادر رياض الأطفال، وذلك على حقيبتي استراتيجيات التدريس والتعلم القائم على اللعب.

كما جرى رفع وتحسين الممارسات التربوية لمعلمات وموجهات رياض الأطفال من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية للروضات بمديريات (القاهرة - الشرقية - الدقهلية - الاسماعيلية - بني سويف- الغربية).

توفير 700 ألف تابلت لطلاب المرحلة الثانوية

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالعام الدراسي 2024/2025

وحددت الوزارة إجراءات تسليم التابلت وفقا لعدد من المحددات والشروط التي تضمن تحسين البنية الرقمية وتزويد المتعلمين والمعلمين والفصول بمواد التعلم اللازمة من خلال تجهيز البنية التكنولوجية لربط الإدارات والمديريات التعليمية، وتجهيز ربط مدارس الثانوى العام بالشبكات، ودعم نظام الحماية الجديدCisco Umbrella، وجرى تسليم الأجهزة من المديريات إلى الإدارات التعليمية ثم المدارس الثانوية وفق أعداد الطلاب المستهدفة فى كل إدارة تعليمية ومدرسة.

إطلاق أنشطة وفعاليات توعوية متنوعة بمختلف مدارس الجمهورية في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»

فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وفي ضوء ذلك واستكمالا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة الظواهر السلبية والافكار الهدامة وزيادة الولاء والانتماء للوطن شاركت الوزارة بعدد من الانشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عام 2024 كالتالي:

- استكمال تفعيل المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في 100 يوم استهدفت المراحل التعليمية الثلاث بحميع المحافظات ووصل عدد المستفيدين منها نحو مليون و850 الف

- مبادرة فكر بعمق وانقد بحكمة للتوعية بالظواهر السلبية في الدراما والمواد الاعلامية واستهدفت المعلم والاخصائي الاجتماعي والنفسي والطلاب من سن 11 إلى 17 عاما وشملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية والغربية ووصل عدد المستفيدين منها 45 الف 176.

- مبادرة احمي نفسك الكترونيا واستهدفت 2000 طالب بالمراحل التعليمية الثلاث بجميع مدارس بورسعيد.

- مبادرة تأكد لمواجهة الشائعات واستهدفت 40 الف 240 معلم واخصائي اجتماعي وطالب بمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية والاسماعيلية وبورسعيد والغربية.

- نشاط الاحتفال بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة وشملت جميع مدارس الجمهورية.

- تنظيم ندوات عن محاربة الشائعات بمدارس بورسعيد استهدفت 1000 طالب.

- إطلاق برنامج اذاعي لتعريف الطلاب بأهمية مبادرة بداية وانجازات الدولة استهدفت نحو 3616 طالبا بالمرحلة الثانوية بمحافظة الدقهلية والغربية واسيوط والاسكندرية ومطروح.

- جلسة إرشادية عن الولاء والانتماء للوطن استهدفت 1500 طالب للمراحل التعليمية الثلاثة بمحافظة المنوفية.

- جلسة إرشادية عن مخاطر الادمان والتدخين استهدفت 3000 طالب بمرحلتي الاعدادية والثانوية بمحافظة القاهرة.

- جلسة عن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعى استهدفت 1500 طالب بمرحلتي الاعدادية والثانوية بمحافظة المنوفية.

- جلسة عن التخطيط للمستقبل استهدفت 2000 طالب بالمرحلة الثانوية في محافظة القاهرة.

- تنظيم زيارات ورحلات لتدعيم الانتماء للوطن شملت المتاحف وقصور الثقافة والمكتبات العامة استهدفت طلاب المراحل التعليمية الثلاث وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 2500 بجميع المحافظات.

- مبادرة ابني لبكرة )لتنمية الوعي القومي( استفاد منها نحو 1300 طالب على مستوى محافظة الاسماعيلية.

- ورشة (حب وساعد( للتوعية في تشكيل شخصية الابناء وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 1800 ولي أمر بمحافظة الاسماعيلية

- مبادرة مجتمع بلا ادمان واستهدفت طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية ووصل عدد المستفيدين منها نحو 3000 طالب بمحافظة الاسماعيلية

- ورش عمل (احترام الاخر( للحث على الوحدة الوطنية واطلقت لطلاب المراحل التعليمية الثلاثة ووصل عدد المستفيدين منها 1500 بمحافظة السويس

- ورش عمل غرس القيم الاخلاقية فى نفوس ابنائنا الطلاب واستهدفت طلاب مرحلة رياض الاطفال بواقع 1200 طالب مستفيد بمحافظة الشرقية

- تنفيذ قوافل رعاية اجتماعية بالمدارس لمراحل التعليم الثلاثة وصل عدد المستفيدين منها نحو 1800 طالب في محافظة البحيرة

- دور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات استهدفت مراحل التعليم الثلاثة بمحافظة البحيرة ووصل عدد المستفيدين بها نحو 3500 طالب

- برنامج مخاطر الالعاب الالكترونية الخطرة و حروب الجيل الرابع و الخامس للمراحل التعليمية الثلاثة بمحافظة بورسعيد ووصل عدد المستفيدين منها نحو 1000 طالب

- تنفيذ رحلات للمنشأت العسكرية والمشروعات القومية للمراحل التعليمية الثلاثة ووصل عدد المستفيدين من الطلاب في محافظة تنفيذ الفعالية البحيرة لنحو 2750

- ورش عمل عن دور الدولة فى حماية النشئ من مخاطر حروب الجيل الرابع والخامس للمرحلتين الاعدادية والثانوية بمحافظة البحيرة ووصل عدد المستفيدين نحو 1500 طالب

- محاضرات عن الفرق بين الحروب التقليدية وحروب الجيل الرابع والخامس بالمرحلتين الاعدادية والثانوية بالبحيرة استهدفت نحو 2000 طالب

- ورش عمل عن الاثار السلبية للانترنت ودورها فى نشر الشائعات بالمرحلتين الاعدادية والثانوية بمدارس البحيرة وصل عدد المستفيدين منها الى 1200 طالب

- محاضرات عن كيفية مواجهة الشائعات ومحاربة التطرف الفكري لطلاب المراحل التعليمية الثلاث بمحافظة البحيرة وصل عدد المستفيدين نحو 4000 طالب

- جلسات ارشاديه عن خصائص مرحله المراهقة ودور الاخصائي النفسي في السلوكيات الايجابية واستهدفت معلمين وطلاب المرحلة الثانوية بمحافظة المنوفية ووصل عدد المستفيدين الى نحو 1500 طالب ومعلم

- جلسات ارشادية بعنوان السم في العسل لمواجهة الافكار المضللة لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية بمدارس محافظة المنوفية ووصل عدد المستفيدين من النشاط الى 1500 طالب

- زيارات ورحلات لذوى الهمم لطلاب المراحل التعليمية الثلاثة بمدارس محافظة المنوفية وصل عدد المستفيدين منها نحو 700 طالب

- بطولات رياضية لتنمية الفكر والإدراك والقدرة على التخطيط لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية بمدارس بورسعيد وصل عدد المستفيدين 4500 طالب

21 مليون طالب وطالبة شاركوا في مسابقات وأنشطة رياضية وثقافية على مستوى الجمهورية

قامت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بتنفيذ العديد من المسابقات والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى مسابقات المكتبات بإجمالى عدد طلاب مشاركين (٢١) مليون طالب وطالبة، حيث تضمنت المسابقات الرياضية بطولات الجمهورية للألعاب الفردية والجماعية (بنين/ بنات)، وتقييم فرق الكشافة والمرشدات على مستوى الجمهورية، وتضمنت المسابقات الفنية مسابقات المسرح والإلقاء الشعرى وأعياد الطفولة، ومسابقات الإذاعة المدرسية، ومسابقة الحديث الصحفى الالكترونى والنشرة المصورة، أما مسابقات المكتبات فتضمنت مسابقات تحدى القراءة العربى، نجوم المكتبة والقصة القصيرة وتستهدف المسابقات جميع المراحل التعليميه وجميع المدارس.

جهود متواصلة للمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى:

- المشاركة في الدراسة الدولية للفهم القرائي والحساب LANA.

- تنفيذ التقييم الوطنى في اللغة العربية والرياضيات للصف السابع على مستوى الجمهورية.

- إعداد أدوات التقويم للمنظومة التعليمية في بعض محافظات الجمهورية، وعقد ورش عمل لمناقشة أدوات التقويم للمنظومة التعليمية، وكذلك صياغة العبارات لصورتها النهائية وإعداد دليل لكل أداة من أدوات التقويم.

- عقد ورش عمل لإعداد أداة تقويم الانضباط المدرسى لبداية العام الدراسى 2024/2025.

- إعداد حقائب تدريبية لجميع تخصصات التعليم الفني الصناعي لتأهيل معلمي العملي لتدريس المواد العلمية.

- المشاركة في التطبيق الاستطلاعي والتطبيق النهائي (مراقب جودة ومطبقين) لدراسة خط الأساس للتقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات للصف السابع 2024 بمختلف محافظات الجمهورية.

- المشاركة في التطبيق النهائي (مراقب جودة ومطبقين وأعمال الكنترول) لدراسة خط الأساس للتقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات للصف السابع 2024، والمشاركة في شرح الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد مواصفات الورقة الامتحانية.

- إجراء عدة بحوث حول عدد من التقييمات ومنها، تقييم التعلم من أجل التنمية المستدامة، وكذلك تقييم ممارسات غرف المصادر في تعلم القراءة والكتابة بمدارس التعليم الابتدائي، وآليات تشخيص التلاميذ ذوي صعوبات التعلم رحلة الابتدائية، وتقييم قدرات الإسراع الأكاديمى لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى.

فحص 8 مليون و875289 ألف طالب في إطار مبادرة الكشف المبكر عن سوء التغذية والتقزم في 23 محافظة

- مواصلة مبادرة الكشف المبكر لكافة التلاميذ للمرحلة الابتدائية عن (سوء التغذية "الأنيميا" والتقزم) في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم فحص إجمالي 8 مليون و875289 ألف طالب.

- تفعيل وثيقة حقوق الطفل السكري على كافة المدارس بكافة نوعياتها.

- العمل على رفع كفاءة هيئة التدريس في التعامل مع الفئات الدامجة عن طريق التدريبات.

- الاستمرار في تقديم التغذية المدرسية الصحية اللازمة للحفاظ على الكفاءة الصحية للتلاميذ.

- وضع آليات لدمج التلاميذ بعمليات التعليم والتعلم من خلال تحقيق متعة التعلم وممارسة أنشطة تعليمية تتواكب مع ميول واتجاهات التلاميذ توافقًا مع مستهدفات المناهج المطورة.

- متابعة التلاميذ المعرضين للتسرب والانقطاع وإعداد برامج للأخصائيين الاجتماعيين لمعالجة تلك الحالات.

- إعداد برامج إثرائي للطلاب للموهوبين.

أولوية قصوى لطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة

أولت وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا بطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف نواحي المنظومة التعليمية على مدار السنوات الماضية وتحرص الوزارة على مواصلة تعزيز هذه الخدمات والتي تتمثل في الآتي:

- مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي في الفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية على المستويات المحلية والإقليمية.

- استفادة طلاب الدمج من الخدمات التأهيلية المقدمة من المراكز المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- اتاحة الالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية خلال الفترة (1 يونيو - 30 نوفمبر) من نفس العام الدراسي لجميع أنواع الإعاقات.

- توفير مسارات تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة بهدف تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة.

- (159825) طالبا وطالبة مقيدون في نظام الدمج التعليمي بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.

- استفادة طلاب الدمج من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.

- تنفيذ حملات توعية حول طلاب الدمج كان آخرها حملة "المدرسة مكان لينا كلنا" للتوعية بقضايا طلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية.

- تنفيذ تجربة السطر الالكتروني للمكفوفين وتدريب المعلمين في عدد من المدارس.

- إعداد مناهج مطورة للتربية الفكرية بمرحلة رياض الأطفال.

زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لـ 58 مدرسة في 26 محافظة

يبلغ عدد المداس المصرية اليايانية مع بداية العام الدراسي المقبل 58 مدرسة في 26 محافظة وتستهدف وزارة التربية والتعليم الوصول إلى 100 مدرسة من هذا النموذج التعليمي المتميز الذي يتيح للطالب اكتساب المهارات الحياتية عبر تطوير قدرات الطلاب بصورة شاملة في المجالات الثلاث الرئيسية وهي التطوير المعرفي (الأكاديمي) والتطوير غير المعرفي (عقلية الطالب وعاداته الحياتية وممارساته اليومية )، وأخيرا التنمية البدنية.

كما تتميز المدارس المصرية اليابانية بشمول النظام التعليمي لأنشطة التوكاتسو التي تستهدف بناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة في المدرسة والذي يساهم في إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية.

طلاب مدارس ستيم يتصدرون المراكز الأولى بمسابقة "ISEF 2024".. وتطوير آليات التقويم ومشروعات الكابستون

- تطوير اليات تقويم الطلاب من حيث نوعية الاسئلة لكل مخرج تعليمي بما يتواكب مع التحديات الكبرى (5521) طالب.

- تطوير آليات مشروعات الكابستون بما يتواكب مع متطلبات العصر.

- تطوير خدمة التغذية والصحة والاشراف والنظافة والانتقالات بمدارس المتفوقين (20) مدرسة.

- اشتركت مدارس المتفوقين والمتفوقات بجميع فروعها بأنحاء مصر فى مختلف المسابقات المحلية والدولية والعالمية العلمية وحققت بها مراكز متقدمة، كان آخرها الحصول على المركز الثاني والمركز الثالث في مسابقة "ISEF" 2024 في مجالات العلوم السلوكية، والكيمياء الحيوية، والبرمجيات، والعلوم الطبية.

79 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في 22 محافظة.. ومستهدف 420 مدرسة بحلول 2030

• 79 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تعمل بالفعل في عدد 22 محافظة - منهم 25 مدرسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تمشياً مع رؤية الدولة بالاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

• 81 مدرسة تكنولوجية تطبيقية تم توقيع برتوكول لها حتى الآن

• بحلول عام 2030 تستهدف وزارة التربية والتعليم الوصول إلي 420 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، لاستيعاب نحو 130 ألف طالب.

• 40 ألف طالب وطالبة تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2024/2025.

• استحداث تخصصات جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل، حيث تم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما يتم إعداد 20 إطار تخصصي أخر للتخصصات المستحدثة، بالإضافة إلى تطوير أدلة الطلاب اللازمة لتدريس هذه البرامج التخصصية بالتعاون مع الشركاء الأكاديميين والصناعيين المعنيين.

• 3386 عدد مدارس التعليم الفني للعام 2023 - 2024.

• تدريب المعلمين للعام الدراسى 2024 -2025 ( تدريب عدد 122 معلم ببرنامج "تدريب المدربين" - تدريب عدد 886 معلم على برنامج المنهج التربوى - تدريب عدد 19.140 الف معلم على منهجية الجدارات والتقييم - تدريب عدد 11.386 الف معلم على برنامج المحقق الداخلى - تدريب عدد 5.601 الف معلم على برنامج محقق خارجى - استحداث عدد 4 حقائب تدريبية جديدة).

• 131 برنامجاً وتخصصاً تم استحداثه وتطويره بمدارس التعليم الفني.

• 700 مدرسة تم رفع كفاءة البنية التكنولوجية بها.

• 77 شراكة مع القطاع الخاص تم عقدها في التعليم والتدريب.

• 2 مركز تميز تم افتتاحها في محافظتي القاهرة والقليوبية

• مراكز تميز جار إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص:

- 2 مركز تميز فى مجالات الطاقة المستدامة وكفاءة استخدام الطاقة في المنيا وأسوان (تم توقيع عقود انشاء المراكز).

- مراكز تميز في مجالات التشييد والبناء.

• 85% نسبة تطوير المناهج والبرامج الدراسية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية.

• 2128 عدد المدارس التي تم تطبيق منهجية الجدارات لهذا العام 2024 - 2025.

• التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص عمل لائقة للخريجين.