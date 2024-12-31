محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - بعث المحافظون ببرقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وبعث محافظ الغربية أشرف الجندي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، معربًا عن أصدق الأمنيات بالتوفيق والنجاح في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادته.

وجاء في نص البرقية:

“يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد.. سائلين المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، وتحقيق مزيد من الإنجازات.. حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وسدد على طريق الحق خطاكم.”

وأكد المحافظ في تصريحاته بهذه المناسبة، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، مشيدًا بالجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها الرئيس السيسي من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

كما أشار المحافظ إلى أن العام الجديد يحمل آمالاً كبيرة لمصر في مواصلة تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي. واختتم قائلاً: “كل عام ومصرنا الغالية بخير، ودائمًا نحو مستقبل أفضل.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسادة الوزراء والمحافظين.

وبعث المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية بالرفعة والتقدم والازدهار، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء وأن ينعم على شعبها العظيم بمزيدٍ من الأمن والاستقرار، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وفى كفر الشيخ، قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025، متمنيًا أن يكون عام خير ورخاء على وطننا الغالي مصر قيادة وحكومة وشعبا، وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

كما بعث رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات مهنأً سيادتهم بالعام الميلادي الجديد متمنيًا كل التقدم والرقي للشعب المصري العظيم في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، وطلبة الجامعة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.

وفي برقيته دعى رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.