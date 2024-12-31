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عضو هيئة تدريس بآداب عين شمس يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام - أخبار كلمتك

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عضو هيئة تدريس بآداب عين شمس يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام - أخبار كلمتك

عضو هيئة تدريس بآداب عين شمس يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - فاز  الدكتور حمدنا الله مصطفى حسن علي، أستاذ ورئيس قسم التاريخ السابق بكلية الآداب بجامعة عين شمس، بجائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام 2024، وهي جائزة تُمنح لشوامخ المؤرخين في العالم العربي تقديرًا لإسهاماتهم العلمية البارزة في دراسة تاريخ الوطن العربي.

عضو هيئة تدريس بآداب عين شمس يحصد جائزة اتحاد المؤرخين العرب للعام 


وقد أعرب  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم للدكتور حمدنا الله على هذا الإنجاز العلمي المتميز، مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في دعم العلماء والباحثين الرواد في مجالات تخصصهم، وتقدير جهودهم العلمية المتميزة. 

وأكدوا أهمية هذا التكريم الذي يعكس تميز الباحثين في جامعة عين شمس ودورها الريادي في خدمة المجتمع الأكاديمي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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