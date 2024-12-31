في مؤتمر صحفي.. هنو يكشف تفاصيل فعاليات الاحتفال بيوم الثقافة المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة صباح اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاحتفال بيوم الثقافة المصري، المقرر انعقاده يوم 8 يناير الجاري بدار الأوبرا المصرية للمرة الأولى، والتي سيتم تكريم عدد من المبدعين في مجالات الفن والثقافة الذين اثروا الحياة الثقافية خلال 2024.

تفاصيل فعاليات الاحتفال بيوم الثقافة

هنأ وزير الثقافة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة الحضور بالعام الجديد، وقال إن عيد الثقافة المصرية هو تقدير من الدولة المصرية لجميع المثقفين والفنانين، وهذه الاحتفالية سيتم الاحتفال بها سنويا في شهر يناير.

وأوضح هنو أن الوزارة طلبت من لجان المجلس الأعلى للثقافة والنقابات الفنية لترشيح اسم في مجال تخصصها للذين اثروا الحياة الثقافية خلال عام 2024 فكل نقابة ولجان المجلس هم الأجدر للترشيح للتكريم فهم المسؤولين عن الترشيح للتكريم.

الاحتفال بيوم الثقافة

ووجهت الوزارة الدعوة لترشيح أسماء من المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها والهدف من ذلك رفع الحرج عن الوزارة وأن كل نقابة لديها قدرة على معرفة الأجدر بالتكريم.

يوم الثقافة

وأشار إلى أن يوم الثقافة يهدف لتسليط الضوء على النماذج الإيجابية بدلا من التركيز على العناصر السلبية وتعتبر هذه السنة نقطة البداية، والأسماء التي سيتم تكريمها ليست كل الأسماء التي تستحق التكريم في الوسط الثقافي ولكنها فرصة للتشجيع على المزيد من الإبداع والابتكار.

ويصل عدد المكرمين في يوم الثقافة المصرية إلى 38 مكرما على قيد الحياة، بجانب ما يقارب 32 من المثقفين الراحلين خلال 2024.

ويتم ترشيح المكرمين بخطابات رسمية من النقابات الفنية ومن لجان المجلس الأعلى للثقافة فلجان المجلس الأعلى للثقافة هي 24 لجنة بجانب ترشيحات النقابات الفنية الذين أعطوا مدخلا للحياة الفنية الثقافية خلال 2024 بجانب تكريم الراحلين في 2024 وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين يوم الاحتفالية.

جوائز الدولة لتكريم المكرمين

وأشار إلى أن الوزارة منفتحة على تطوير كل هذه الفعاليات ووزارة الثقافة هي منسقة بين المثقفين والحكومة المصرية وبالتالي رفعنا الحرج عن الترشيح وأسندنا ترشيح المبدعين من خلال اللجان المتخصصة.

وأكد أن هذه الفعالية منفصلة عن جوائز الدولة وهي تكريم للمثقفين وإشارة لإبداعات المكرمين، وأعلن عن إعداد لجنة مختصة لإعداد لائحة جديدة لجوائز الدولة التقديرية، وأكد أن هذه الفعالية منفصلة عن جوائز الدولة وهي تكريم للمثقفين وإشارة لإبداعات المكرمين.

كما وجه الدعوة لحضور الحفل بالمسرح الكبير يوم 8 يناير في دار الأوبرا المصرية ووجه الشكر لكل النقابات الفنية المشاركين في الاحتفالية ودعا أن تكون هذه الاحتفالية ستكون تقليدا سنويا لتكريم المبدعين.