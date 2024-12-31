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وزير الطيران يستعرض مع قيادات الشركة خطة احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد وموسم العمرة - أخبار كلمتك

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وزير الطيران يستعرض مع قيادات الشركة خطة احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد وموسم العمرة - أخبار كلمتك

وزير الطيران يستعرض مع قيادات الشركة خطة احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد وموسم العمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اجتماعاً تنسيقيا مع قيادات الشركة الوطنية (مصر للطيران)، وذلك لمراجعة خطة التشغيل التي تتبعها الشركة الوطنية لتعزيز انتظامية حركة الرحلات الجوية فى السفر والوصول، ولضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين علي متن رحلات الشركة خلال فترات الذروة.

يأتي هذا في إطار متابعة الاستعدادات اللازمة لإستقبال أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، لاسيما في ضوء زيادة الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران، والتي من المقرر أن تصل لحوالى 3543 رحلة جوية من بينهم 743 رحلة داخلية وذلك خلال الفترة من 31 ديسمبر2024 وحتى31 يناير 2025، والتي تتزامن مع إنطلاق رحلات موسم العمرة لهذا العام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموضوعات المتعلقة بمراجعة انتظاميه الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة لها، وبما يتناسب مع متطلبات كثافة الحركة الجوية الوافدة من والى مصر خلال تلك الفترة.

وفي هذا الصدد وجه الدكتور سامح الحفني، بضرورة تذليل كافة المعوقات التي قد تؤدي إلى تأخر بعض الرحلات أو التي تؤثر على انسيابية التشغيل الفعلي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الشركات المعنية داخل قطاع الطيران المدني وكافة الأجهزة المعاونة لتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري و زائري مصر من السياح الأجانب، بما يحقق أقصى راحة للوافدين لقضاء أجازاتهم والاستمتاع بها خلال فترات الأعياد.

كما طالب وزير الطيران المدني، بتوفير كافة سبل الدعم والخدمات المتكاملة ورفع كفاءة كافة المعدات والموارد اللوجيستية والقوى البشرية اللازمة، لاسيما تواجد أعداد من المنسقين تتناسب مع تلك الزيادة المتوقعة للتعامل مع كثافة التشغيل وأعداد الرحلات خلال هذه الفترة مع وضع حلول سريعة وبديلة فعالة لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ علي التشغيل مع التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز من نجاح المنظومة التشغيلية وتحقيق رضاء المسافرين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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