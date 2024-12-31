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تأكيدا لإنفراد كلمتك، أيمن منير رئيسًا جديدًا لمدينة الجيزة - أخبار كلمتك

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تأكيدا لإنفراد كلمتك، أيمن منير رئيسًا جديدًا لمدينة الجيزة - أخبار كلمتك

تأكيدا لإنفراد كلمتك، أيمن منير رئيسًا جديدًا لمدينة الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:21 مساءً -  أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا رسميًا بتكليف أيمن منير للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة.

وكانت قد نشرت "كلمتك" المستندات الخاصة بتعيين أيمن منير في هذا المنصب منذ يومين، مؤكدة بذلك صحة الخبر من هنا.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية هذا التعيين في دفع عجلة التنمية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تكليفات محافظ الجيزة لرئيس المدينة الجديد

كما وجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة الجديد بضرورة التركيز على عدة ملفات هامة، من بينها:

متابعة أسواق اليوم الواحد: التأكد من التزام هذه الأسواق بالاشتراطات الصحية والرقابية.

متابعة الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة: ضمان حسن إدارة هذه الوحدات وتوفير الخدمات اللازمة لسكانها.

متابعة ملفات عمل المدينة: العمل على تحسين كفاءة الأداء في جميع القطاعات الخدمية.
 ويأتي هذا التعيين في إطار حرص المحافظة على اختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية والعمل على تطوير المدينة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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