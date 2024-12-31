مصر وكوت ديفوار يبحثان تعزيز التعاون في مجال البيئة والمناخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ألبرت جي دول سفير كوت ديفوار بالقاهرة.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات البيئية، مشيرة إلى أن مصر وكوت ديفوار تشتركان في العديد من التحديات البيئية، مثل التصحر وتغير المناخ.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال.

من جانبه، أعرب السفير الإيفواري عن تقديره للدور المصري الريادي في مجال البيئة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وتم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات لوضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة والمناخ.

أبرز النقاط التي تم بحثها في اللقاء

كما أكدت وزيرة البيئة أهمية تبادل الخبرات وتدريب الكوادر في مجال البيئة، وتم طرح فكرة تنفيذ مشروع مشترك يربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.



وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الطاقة المتجددة. وأعرب السفير الإيفواري عن أمله في توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال البيئة.



هذا اللقاء يأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، ولا سيما في مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

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