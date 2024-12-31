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محافظ الجيزة يعقد لقاءه الدوري مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يعقد لقاءه الدوري مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يعقد لقاءه الدوري مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:20 مساءً -  عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء المواطنين الأسبوعي لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة والاستجابة لها، وذلك في إطار خطة الدولة بتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشهد اللقاء بحث عدد من شكاوى المواطنين المقيمين بأحياء الهرم والعجوزة وكرداسة.  
وفي حي الهرم بحث محافظ الجيزة شكوى أحد المواطنين من وجود مخالفات بناء بعقار بشارع بركات بالوفاء والأمل بحي الهرم تسببت في إحداث شروخ في العقار المجاور له.
 

 

عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

 وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة والوقوف على حجم الضرر والحالة الإنشائية للعقار والعقارات المجاورة له حفاظًا على سلامة المواطنين. 
 

كما بحث محافظ الجيزة شكوى أحد المواطنين بشارع زغلول بحي الهرم يتضرر من عدم رصف الشارع وحاجته إلي التطوير ورفع الكفاءة. 
 

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 وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بدراسة إمكانية إدراج الشارع خلال خطط التطوير الجاري تنفيذها للعام المالي الجاري لتسهيل حركة سير المواطنين. 
 

وشهد اللقاء فحص الطلب المقدم من أحد المواطنين والخاص بوجود مخلفات برشاح أبو عوض بالهرم، حيث كلف المحافظ برفع كافة المخلفات الملقاة بالرشاح وتطهيره بشكل دوري لحين البت النهائي في جدوى الرشاح من خلال لجنة متخصصة في ذلك. 
 

كما تم بحث الطلب المقدم من مواطنة بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة تتضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة لغرف مقامة بالمخالفة أعلى سطح عقار وتربية الطيور به، وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية إلى جانب إحداث أضرار في سقف الوحدة السكنية الكائنة أسفله. 
 

 ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بفحص مدى التزام المخالف بترميم وإصلاح التلفيات التي أحدثها في الوحدة السكنية للجار مع إزالة أي مخالفات أعلى العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات وتحرير محضر بيئي. 
 

ومن جانبهم أعرب المواطنون عن خالص شكرهم وتقديرهم  لمحافظ الجيزة علي الاستجابة السريعة لمطالبهم متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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