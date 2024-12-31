اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 حتى الآن، بسرعة وضرورة التسجيل قبل غلق الموقع الإلكتروني.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أهمية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أنه لن يتم دخول الطلاب والسماح لهم بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا إذا تم تسجيل الاستمارة.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وتابعت الوزارة أنه يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الشهادة الإعدادية 2025 حتى الآن، التسجيل قبل غلق الموقع من خلال زيارة الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- يقوم الطالب بالضغط على «الخدمات الإلكترونية».

- اختيار منصة التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية من القائمة الظاهرة أمامه.

- يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، والرقم السري.

- تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، والتأكد من صحتها.

- الضغط على تسجيل.

- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة الشهادة الإعدادية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت الوزارة أنه يجب على الطلاب سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 لاستكمال إجراءات التسجيل، وتبلغ رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 نحو 158 جنيهًا، ويتم دفعها عن طريق مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري المتواجدة في كافة المحافظات، من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية.