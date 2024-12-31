عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، مساء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم، على الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 حتى الآن، بسرعة وضرورة التسجيل قبل غلق الموقع الإلكتروني.

استمارة الشهادة الإعدادية 2025

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أهمية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أنه لن يتم دخول الطلاب والسماح لهم بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا إذا تم تسجيل الاستمارة.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وتابعت الوزارة أنه يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الشهادة الإعدادية 2025 حتى الآن، التسجيل قبل غلق الموقع من خلال زيارة الرابط التالي: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.

استمارة الشهادة الإعدادية 2025

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- يقوم الطالب بالضغط على «الخدمات الإلكترونية».

- اختيار منصة التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية من القائمة الظاهرة أمامه.

- يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365، والرقم السري.

- تسجيل البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة، والتأكد من صحتها.

- الضغط على تسجيل.

- طباعة استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة الشهادة الإعدادية.

- يتم وضع كافة الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت الوزارة أنه يجب على الطلاب سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 لاستكمال إجراءات التسجيل، وتبلغ رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 نحو 158 جنيهًا، ويتم دفعها عن طريق مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري المتواجدة في كافة المحافظات، من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية.

اقرأ أيضاً
آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج 2025

الثلاثاء. آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

قبل ساعات من غلق الباب.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عيادة طبيب الغلابة، نجل الدكتور هاني الناظر يحقق حلم والده لخدمة الناس مجانا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق