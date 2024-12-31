التعليم تعلن وقف امتحانات الترم الأول 2025 في المحافظات خلال هذه الأيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - امتحانات الترم الأول 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توقف عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية أو الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة.

توقف عقد امتحانات الترم الأول 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على عدم عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، في الأيام المقبلة التي يتوافق موعدها مع موعد أعياد الأخوة المسيحيين.

عدم عقد امتحانات الترم الأول 2025 في هذه الأيام

ونبهت الوزارة على المديريات والإدارات التعليمية، بعدم عقد أي امتحانات للطلاب في أيام: 6، و7، و8، و19 يناير 2025، بسبب أعياد الأخوة المسيحيين.

امتحانات الترم الأول 2025 في المواد الأساسية

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 في المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل حتى 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 يناير للطلاب من بداية الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس، بينما تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس 16 وحتى 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر، على أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي من يوم السبت الموافق 18 وحتى الخميس 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر الامتحانات للمرحلة الثانوية لمدة أسبوع، لتنتهي يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.