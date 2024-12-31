عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

التعليم تعلن وقف امتحانات الترم الأول 2025 في المحافظات خلال هذه الأيام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التعليم تعلن وقف امتحانات الترم الأول 2025 في المحافظات خلال هذه الأيام - أخبار كلمتك

التعليم تعلن وقف امتحانات الترم الأول 2025 في المحافظات خلال هذه الأيام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - امتحانات الترم الأول 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توقف عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية أو الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة.

توقف عقد امتحانات الترم الأول 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على عدم عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، في الأيام المقبلة التي يتوافق موعدها مع موعد أعياد الأخوة المسيحيين.

وقف امتحانات الترم الأول 2025

عدم عقد امتحانات الترم الأول 2025 في هذه الأيام

ونبهت الوزارة على المديريات والإدارات التعليمية، بعدم عقد أي امتحانات للطلاب في أيام: 6، و7، و8، و19 يناير 2025، بسبب أعياد الأخوة المسيحيين.

امتحانات الترم الأول 2025 في المواد الأساسية

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 في المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل، من يوم السبت الموافق 11 يناير، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل حتى 16 من نفس الشهر.

وقف امتحانات الترم الأول 2025

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية، من يوم السبت الموافق 11 يناير وحتى الخميس 16 يناير للطلاب من بداية الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس، بينما تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس 16 وحتى 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، من يوم السبت الموافق 11 يناير وتستمر حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر، على أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي من يوم السبت الموافق 18 وحتى الخميس 23 يناير.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر الامتحانات للمرحلة الثانوية لمدة أسبوع، لتنتهي يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

اقرأ أيضاً
آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات المصريين بالخارج 2025

موعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

تبدأ الخميس.. مواعيد امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بالقاهرة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عيادة طبيب الغلابة، نجل الدكتور هاني الناظر يحقق حلم والده لخدمة الناس مجانا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق