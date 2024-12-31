إجراءات الصحة لإحكام السيطرة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - اتخذت وزارة الصحة عددًا من الإجراءات لإحكام الرقابة على مراكز علاج الإدمان الخاصة الغير مرخصة بعد اكتشاف عدد منها به العديد من المخالفات.

تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أنه سيتم تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وشدد وزير الصحة على أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.

إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى

وأكد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.

إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة

وأوضح وزير الصحة أنه يبحث إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة، كما تم استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات.

جدير بالذكر انه نظمت وزارة الصحة والسكان، احتفالية برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتكريم المتعافين ضمن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات،وذلك بحضور الدكتورة كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.

مساعدة المرضى في التغلب على الإدمان

وقالت الدكتور منن عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم تكريم ٨٥ متعافي من الذين تلقوا العلاج بمستشفيات (المطار، العباسية، الخانكة)، مشيرة إلى أن مدة العلاج تراوحت مابين تسعة أشهر إلى عامين، وخلال الاحتفال، شارك المتعافين تجاربهم الملهمة، موضحين كيف ساعدهم البرنامج على تغيير حياتهم للأفضل، وتحقيق التعافي بعد محاولات عديدة لم تكلل بالنجاح.

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود إلى أن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات حقق نتائج استثنائية، إذ ساهم في مساعدة المرضى على التغلب على الإدمان وتغيير سلوكياتهم بشكل إيجابي، مما أتاح لهم العودة إلى أعمالهم وحياتهم الطبيعية.

حيث يعتمد على تقديم الدواء يوميًا في وحدات خفض الضرر بالمستشفيات القريبة من المرضى، مع الالتزام بجلسات علاجية وتأهيلية منتظمة،مشيرة إلى أن البرنامج لا يعزز حياة المرضى فقط، بل يخفف أيضًا الأعباء المالية عن الدولة عبر تقليل تكاليف إقامة المرضى في المستشفيات.

وأضافت عبد المقصود أن برنامج العلاج ببدائل الأفيونات يُقدَّم عبر 18 مركزًا ومستشفى موزعين على مستوى الجمهورية، حيث يُصرف العلاج مجانًا للمرضى، إلى جانب جلسات للتأهيل النفسي والاجتماعي تحت إشراف فرق طبية مؤهلة بأعلى المعايير.

وأكدت أن وزارة الصحة تولي أهمية قصوى للصحة النفسية وتوفير الدعم اللازم للمرضى،ودعت المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 16328 للحصول على معلومات حول خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان أو لتقديم الشكاوى والاستشارات النفسية.

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