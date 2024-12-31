رغم التحديات العالمية.. «الإنتاج الحربي» عجلة إنتاج لم تتوقف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:46 صباحاً - على الرغم من التحديات العالمية، التي لم تكن مصر بمنأى عنها، والتي تفاقمت خلال العام الماضي نتيجة لعدة ظروف اقتصادية وسياسية إلا أن عجلة الإنتاج لم تتوقف بل تم تحقيق العديد من النجاحات، فعلى مدار عام حتى اليوم، استطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في المجالين العسكري والمدني.

جاءت إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال هذا العام، انعكاساً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، وحرصت الوزارة خلال ذلك على التعاون والتكامل مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي مهم.

وحققت وزارة الإنتاج الحربي إنجازات، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية التي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي واستحداث منتجات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها.

ونجحت وزارة الإنتاج الحربي في الإنتهاء من تنفيذ 9 مشروعات حربية وهي: إعادة تأهيل مسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى) من خلال توريد وتركيب 2 فرن حث 6 أطنان وتوريد وتركيب محطة رمال الفيوران، وتطوير خطوط إنتاج النيتروسليلوز بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) من خلال توريد وتركيب عصارة نترنة جديدة للنيتروسليلوز، وتم رفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهايد ورفع كفاءة مصنع الرزينات الراتنجات بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية مصنع 81 الحربى، وتم تطوير مصنعيّ التشكيل الحربي بشركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي عبر تأهيل مكبس 250 طنا رأسيا وتدبير مكبس هيدروليكي 1000 طن لكبس الحلقة ورفع كفاءة 2 ماكينة خراطة تشرشل.

وتم تطوير ورفع كفاءة وحدة إنتاج الصلب في شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية مصنع 100 الحربي برفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، وتم تطوير خط إنتاج الكبسول بشركة قها للصناعات الكيماوية مصنع 270 الحربي حيث تم توريد وتركيب ماكينة غسيل الكبسول للخط.

وفي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مصنع 300 الحربي، تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة والذخيرة من خلال إضافة 8 ماكينات CNC خمس محاور و2 ماكينة متعددة المحاور قطر 52 مم وكذا ماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.

وخلال شهر أكتوبر 2024 وبالتزامن مع احتفالات وزارة الإنتاج الحربي بعيدها السبعين، شهدت عدة جهات تابعة للوزارة افتتاحات، حيث افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة"، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات بالفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة، فشركات الإنتاج الحربي تضم أكثر من 250 خطا إنتاجيا، بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف ماكينة تشمل التكنولوجيات من أدوات قطع وتشكيل للصلب والمعادن وماكينات خراطة وفرايز ومكابس بقدرات مختلفة وأفران سباكة للخامات الحديدية وغير الحديدية، لذا كان لابد من إنشاء شركة للصيانة تكون منوطة بإحداث طفرة نوعية في الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد للماكينات وخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي والقطاع العام والخاص، ومنذ إصدار القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي فقد نجحت الشركة -على الرغم من حداثتها نسبياً- في تنفيذ عدة مشروعات لصالح عدد من شركات الإنتاج الحربي والجهات الخارجية.

كما افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال شهر أكتوبر 2024 مصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، والرزينة هي إحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة البويات التي تمثل واحدة من أهم المنتجات التي تقوم بإنتاجها هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

وقد كان الإنتاج بالمصنع متوقفاً منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة بعض العوائق الفنية وبالتالي فإن تطوير ورفع كفاءة المصنع يحقق منفعة كبيرة ويُعيد إحياء صناعة مهمة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الحالية للوزارة والمتمثلة في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الموارد المتاحة سواء مادية أو بشرية، وقد تم رفع كفاءة مصنع الرزينات بواسطة شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة.

ومن ضمن مشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تمت خلال عام 2024 هو مشروع إعادة تشغيل ورفع كفاءة وحدة تركيز حامض النيتريك والكبريتيك في شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة مصنع 18 الحربي، وهي الوحدة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تنتج حامض النيتريك والكبريتيك بتركيز عالٍ، فالوحدة يتم من خلالها إنتاج حامض النيتريك المركّز بنسبة 98% وإنتاج حامض الكبريتيك المركز بنسبة 96%.

وبالتالي تسهم الوحدة في تلبية الاحتياجات الخاصة بمختلف الصناعات والمنتجات النهائية في أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وهي البارود والمواد الدافعة والوقود الصاروخي والمفرقعات.. وتساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتصل الطاقة الإنتاجية لوحدة حامض النيتريك بتركيز 98% لـ 20 طن يومياً، بينما تصل الطاقة الإنتاجية لوحدة حامض الكبريتيك بتركيز 96% لـ 40 طن يومياً.

واستكمالاً لخطط التطوير المستمرة، جرت إضافة عدد من وحدات وخطوط الإنتاج لشركة حلوان لمحركات الديزل، وكان أهم هذه الخطوط خط إنتاج مهمات الرباط وخط إنتاج موفرات المياه.

والخطان اللذان تم إضافتهما حديثاً للشركة لهما جدوى اقتصادية للإنتاج الحربي تتمثل في استغلال الطاقات الإنتاجية والبشرية الاستغلال الأمثل، فخط إنتاج مهمات الرباط مهمته الأساسية إنتاج المسامير والبراغي والصواميل والتي لها أهمية كبيرة لأنه يخدم قطاع النقل خاصة السكة الحديد وكذا قطاع البترول، أما بالنسبة لموفرات المياه الذكية فهي تخدم معظم قطاعات الدولة وتوفر نسبة 65% من استهلاك المياه سواء في المنازل أو الأماكن العامة.

وتعد من أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 والذي أقيم اعتباراً من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة، شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح ضم العديد من المنتجات العسكرية المتطورة بإجمالي 59 منتجا، فقد تم عرض عدد 53 منتجا منها بجناح الوزارة الداخلي و6 منتجات بجناح الوزارة الخارجي.

ومن أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في EDEX 2023 راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير رعد 200، وهو منتج عُرض لأول مرة داخل المعرض وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيد مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي، وجاءت رعد 200 نتيجة تضافر جهود عدة شركات ووحدات تابعة للإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، ومن مميزاتها أنها مزودة بجنزير مما يساعدها على التحرك بكفاءة ومرونة فى المناطق الوعرة التى لا يمكن للعجلات المرور عليها، ونسبة التصنيع المحلى فى رعد 200 تبلغ 65% تقريبًا، وتصميم كابينة الراجمة فريد لا مثيل له فى العالم، ويتم استخدامها آليًا.

كما تم خلال معرض "إيديكس 2023" عرض النسخة المطورة من المركبة المدرعــة سينا 200 وهى ناقلة جند مدرعة متعددة المهام مركبة قتال، إسعاف، منصة إطلاق صواريخ، هاون، إشارة، حرب إلكترونية، قيادة وسيطرة، ناقلة ذخيرة حيث تم تحديثها بتركيب محرك جديد والذى يعمل بقدرة 360 حصان وتم أيضًا تعديل المحتوى الداخلى للمركبة والرشاش المتعدد المركب عليها والذى تم تطويره مؤخرًا وهي مزودة بشباك حماية من المقذوفات أثناء العمليات بأقل وزن ممكن للحفاظ على سرعة المناورة وخفة الحركة مع سهولة الفك والتركيب على المركبة.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي بالمنتجات المدنية من تصنيع شركاتها التابعة في العديد من المعارض المحلية والدولية، حيث تسهم هذه المنتجات في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وقد شاركت شركات الإنتاج الحربي بمعارض أم العروسة وEGY HOME و WATEREX EXPO 2024 والقاهرة الدولي السابع و الخمسون والبيت ماركت ومعرض صناعات السلع المغذية والوسيطة وأجري بيزنس ومعرض مصر للطاقة والملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة" والأسبوع الكويتي الخامس عشر، ونظمت وزارة الإنتاج الحربي معارض لمنتجات قطاع الأسرة للعاملين بعدد من الوزارات والجهات مثل وزارة الموارد المائية والري وشركة بتروجيت.

وتم الإنتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بمجال تدوير المخلفات، حيث تم رفع كفاءة 2 خط تدوير المخلفات دفرة الجديد بمحافظة الغربية، كما تم رفع كفاءة 2 خط تدوير المخلفات دفرة القديم بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى الإنتهاء من ثلاث مشروعات في محافظة جنوب سيناء والمتمثلة في رفع كفاءة محطة فرز أولى بالمواقع (أبو رديس، رأس سدر، نويبع، ومن ناحية أخرى تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم مصنع تونا الجبل لتدوير المخلفات بمحافظة المنيا والمصنع جاهز للعمل بطاقة 20 طن/ ساعة ومقسم إلى خط الفرز لإنتاج الوقود البديل RDFوخط إنتاج السماد الناعم، كما تم تسليم مصنع دار السلام بمحافظة سوهاج لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن الساعة.

وخلال شهر أبريل 2024، تم افتتاح مركز إدارة الأزمات بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠"، فقد تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري.

والمركز بمثابة نقلة وتطوراً إستثنائياً في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

ومن شأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية.

وقامت وزارة الإنتاج الحربي بإقامة مستشفى ميداني من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع للوزارة والذي قام بتجهيز هذا النموذج من المستشفيات الميدانية والذي تم تصميمه على مساحة 1000 متر مربع، ويضم المستشفى كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة، ويشمل 2 خيمة استراحة وممرات، و2 غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و4 عنابر مرضى يضم كل عنبر 5 أسرة بإجمالي 20 سريرا، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة وتنقية المياه وخزان مياه الشرب و1 وحدة توليد كهرباء و12 جهاز تكييف.

ويأتي قيام وزارة الإنتاج الحربي بإقامة هذا النوع من المستشفيات في إطار جهودها لتعميق نسبة التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل، ويتميز المستشفى الميداني بسرعة إقامته وفكه ونقله من مكان لآخر.

وخلال فبراير 2024، تم توقيع عقد تصنيع مشترك بين إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهي شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية المحدودة، لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر يوميا مياه صالحة للشرب، ويأتي إنتاج هذا الجهاز في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدد من مراحل التطوير والأختبار ووصلت نسبة المكون المحلى به إلى أكثر من 70%، حيث تم تصنيع عينة من الجهاز داخل الشركة (مصنع ٣٦٠ الحربى) تحت إشراف الفريق الفنى من شركة ميزوها اليابانية وتم تجربة واختبار الجهاز وأثبتت النتائج صلاحيته للعمل في الأجواء المصرية ومطابقة المياه المنتجة من الجهاز للمواصفات القياسية المصرية للشرب طبقا للنتائج التى صدرت من المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، حيث يهدف التعاون بين الجانبين إلى إقامة وتشغيل خط لإنتاج جهاز إستخلاص المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) داخل أحد الورش التي تم إعدادها لذلك بشركة حلوان للأجهزة المعدنية وتسويق هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية.

وتتبع وزارة الإنتاج الحربي عددا من القطاعات الحكومية والتي حققت إنجازات متعددة على مدار العام الماضي، ومن هذه القطاعات "قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ"، والذي كان من أهم الإنجازات التي حققها تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة.

وتم تنفيذ مشروعات الموازنة الإستثمارية بإجمالي مبلغ (9، 090) مليون جنيه مصرى، وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال هذه الفترة مبلغ (23، 322) مليون جنيه مصري.

وعلى مدار عامٍ كامل مضى، حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يخص تطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين 252 إمرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين 88 عامل صف ثاني لتولي الوظائف القيادية.

وتم اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف التيسير على العاملين ذوي الهمم بوزارة الإنتاج الحربي وضمان حقوقهم، ومن هذه الإجراءات توفير أماكن انتظار مخصصة لسياراتهم قريبة من موقع العمل، وتخصيص أماكن صعود وهبوط مخصصة لتحركاتهم وتوفير كراسي متحركة، والعمل على تحقيق المساواة بين العاملين من ذوي الهمم وجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، ويتم الحرص على إشراك العاملين ذوي الهمم في مختلف المؤتمرات والاحتفالات والدورات التدريبية التي تتم داخل وخارج الإنتاج الحربي لبناء وتنمية قدراتهم، ويتم التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير استخراج كارنيهات التأهيل لأبناء العاملين بقطاع الإنتاج الحربي من ذوي الهمم للاستفادة من الخدمات الطبية والتأمين الصحي وغيرها من الخدمات.

ومن جهة أخرى، تم الرد على 762 شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام، مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة، كمًا ونوعًا، وقد جاء ذلك في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعى الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة ومعالجتها.

ويعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى حيث يمد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية وتأهيل القيادات لجميع المستويات الإدارية بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة لتكون بمثابة قيادات المستقبل.

ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي تم تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي لعام (2023/2024) بنجاح من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لـ 5529 متدربا من العاملين بالإنتاج الحربي في برامج متخصصة بمجالات متنوعة (ندوات توعوية، تأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية)، إلى جانب تأهيل العاملين في مجالات (الأمن والسلامة والصحة المهنية، اللغات، الجودة، الإنتاج، الصيانة، البحوث، نظم المعلومات، الإدارة العامة والمالية)، كما قطاع التدريب العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة حيث تم تنظيم 3 قوافل طبية لصالح العاملين بقطاع التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار الإشتراك بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" وذلك فى ضوء الحرص على الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة من منطلق الإيمان بأن العنصر البشري هو حجر الأساس بمنظومة العمل بالإنتاج الحربي، كما تم المشاركة في المبادرة الوطنية للتبرع بالدم من خلال تنظيم حملة للتبرع بالدم للعاملين وطلاب المنشآت التعليمية التابعة بمقر قطاع التدريب بالسلام.

وفي إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في المبادرات الرئاسية القومية، أطلقت وزارة الإنتاج الحربي منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، حيث يتواجد منفذين أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافد للعاملين بالوزارات المختلفة، وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط.

وتشهد منافذ منتجات شركات الإنتاج الحربي وبالأخص المنافذ المتنقلة والمتواجدة بالعاصمة الإدارية إقبالا كبيرا حيث تصل نسبة البيع إلى 100% يومياً، مما يسهم في توفير احتياجات المواطن بشكل مباشر دون عناء، ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها، وإذ يوجد خطة لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار تنافسية.

وقامت الوزارة بالمشاركة في المشروعات القومية والتنموية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال إقامة محطات معالجة المياه والصرف لصالح وزارة الإسكان وتوصيل خطوط المياه للقرى وفرش الوحدات السكنية لسكان حي الأسمرات لصالح وزارة التضامن.

كما شاركت في المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية لصالح وزارة المواد المائية والري و بناء المدارس ورفع كفاءة المدارس القائمة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما شاركت في منظومة تنقية بطاقات التموين لصالح وزارة التموين ومنظومة الحيازة الزراعية وكارت الفلاح لصالح وزارة الزراعة وتطوير حديقة الحيوان والأورمان لصالح وزارة الزراعة وفرش وتجهيز المعامل لصالح الجامعات الأهلية.

وشاركت - كذلك - في تصنيع المسارح المتنقلة لصالح وزارة الثقافة والتخلص من المخلفات الصلبة وتحويلها لسماد عضوي ووقود بديل لمصانع الأسمنت وتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية وانشاء المحطات لأول مرة في مصر بـ تونا جبل محافظة المنيا ودار السلام محافظة سوهاج وأبو رواش محافظة الجيزة.