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رئيس اتحاد عمال مصر يكشف مستجدات مشروع قانون العمل وتعديل المنظمات النقابية - أخبار كلمتك

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رئيس اتحاد عمال مصر يكشف مستجدات مشروع قانون العمل وتعديل المنظمات النقابية - أخبار كلمتك

رئيس اتحاد عمال مصر يكشف مستجدات مشروع قانون العمل وتعديل المنظمات النقابية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا لمناقشة ما تم خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.

استعرض عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، جدول الأعمال في بداية الاجتماع، وكذلك أنشطة الفترة الماضية المتعلقة بالنقابة، وما تم تحقيقه ومتطلبات المرحلة المقبلة.

تناول الاجتماع عرض المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع التشييد والبناء، وما يتعلق بشركات المقاولات والأسمنت والسيراميك والخزف والصيني، وسبل التوصل لحلول لأي مشكلة تواجه العاملين.

من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أعضاء مجلس الإدارة، بأهمية تحقيق التواصل المطلوب مع كافة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر في هذا الصدد.

وأشار الجمل، إلى الأنشطة التي قامت بها النقابة من دورات تدريبية وورش عمل وندوات في قطاعات السلامة والصحة المهنية، وكذلك التشريعيات العمالية.

وأعلن أن النقابة العامة ستواصل خلال الفترة المقبلة، تنظيم العديد من الفعاليات التي تستهدف رفع الوعي النقابي، وفي إطار خطة التثقيف لجميع العاملين في قطاع البناء والتشييد.

وأشار الجمل، إلى مستجدات مشروع قانون العمل، الذي تعده الحكومة للعرض على مجلس النواب، تمهيدا لإقراره في الفترة المقبلة.

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وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أنه تم المشاركة في جلسات الحوار بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول مواد مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما وأن هناك العديد من المواد الخلافية.

وكشف عبد المنعم الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدأ تجهيز مقترحات بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات لتقديمها إلى وزارة العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض أيمن عبد العزيز، المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات جماعية وتحركات قانونية لصالح العاملين التابعين للنقابة العامة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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