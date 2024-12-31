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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - قامت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بتنظيم جولات تعريفية لطلاب المعهد العالى للسياحة والفنادق بالسادس من أكتوبر، وذلك للإطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدنى المتطورة، مع فتح أفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات والمعاهد

هذا وقد تناولت  هذه الجولات شرح تفصيلي للطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى أجهزة الطائرات من طرازات
A320,A320neo, A220, A330, B737,B777
 

وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET، وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST، بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.


وكذلك تم تقديم عرضًا وافيًا لكافة البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الأكاديمية فى شتى المجالات داخل فصولها التدريبية المتطورة التى تتناسب مع دراستهم وطموحاتهم المستقبلية.

وفى نهاية اليوم التدريبى تم تسليم الطلاب شهادة إتمام الزيارة داخل الأكاديمية، حيث أشادوا بكفاءة المدربين وخبراتهم العالية، وكذلك بالإمكانيات الحديثة داخل هذا الصرح التدريبى الكبير.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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