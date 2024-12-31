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التعليم توضح ضوابط التقدم بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل - أخبار كلمتك

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التعليم توضح ضوابط التقدم بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل - أخبار كلمتك

التعليم توضح ضوابط التقدم بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - المدارس المصرية اليابانية.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، تزامنًا مع فتح باب التقديم.

لا يوجد أي استثناءات في سن المتقدمين

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي استثناءات في السن المحدد للمتقدمين للدراسة في المدارس المصرية اليابانية، وذلك وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري رقم 171 لعام 2019.

التقديم في مدارس المصرية اليابانية

قبول الطلاب في المدارس المصرية اليابانية

وشددت وزارة التعليم، على أنه لن يتم قبول الطلاب في المدارس المصرية اليابانية فوق كثافة الفصول، وفي حالة تواجد مدرستين أو أكثر في نطاق جغرافي واحد، يتم التقدم على النطاق بالكامل.

تسكين الطلاب في المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت الوزارة، أنه يحق الوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، تسكين الطلاب المتقدمين بها بناءً على القواعد المعمول بها، وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة على حدى.

رفص طلب التحويل من مدرسة لآخرى

وتابعت الوزارة، أنه في حالة قبول الطلاب في إحدى المدارس المصرية اليابانية، لا يسمح لهم بنقل أبناءهم من مدرسة لمدرسة آخرى في نفس النطاق نهائي، مشيرة إلى أنه عقب قبول ملف الطالب في المدرسة المتقدم بها وقيد الطالب بها، لن يتم قبول أي طلبات تحويل لمدرسة آخرى.

التقديم في مدارس المصرية اليابانية

سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية

- أن يكون عمر الطفل المتقدم للمستوى الأول رياض أطفال من 4 وحتى 5 سنوات.

- أن يكون عمر الطفل المتقدم لمستوى الثاني رياض أطفال من 5 سنوات وحتى 6 سنوات.

- أن يكون عمر الطفل المتقدم للصف الأول الابتدائي من 6 سنوات وحتى 7 سنوات.

- أن يكون عمر الطفل المتقدم للصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات.

- أن يكون عمر الطفل المتقدم للصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات.

- يتم حساب عمر الطفل المتقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في 1 أكتوبر 2025.

ضوابط القبول في المدارس المصرية اليابانية

- يتم التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا.

- التقديم في المدارس المصرية اليابانية لهذا العام مقتصر على رياض الأطفال المستوى الأول والثاني فقط بالمدارس.

- لا يتم النظر والقبول الطلبات بعد المواعيد المحددة.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين.

- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها.

- قبول المستوى بناءً على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه.

- في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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