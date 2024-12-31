إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٣٠ و٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كانت استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أطفيح المركزي، موضحًا أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأوضح «عبد الغفار» أنه بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، طالب الفريق بالتحقيق في واقعة تقصير بقسم الطواري، مضيفًا انه خلال المرور علي قسم الغسيل الكلوي استمع الفريق إلى شكوى بعض المرضى من عدم تواجد طبيب بالقسم فيما عدا يومين بالأسبوع، كما لاحظ الفريق عدم متابعة العلامات الحيوية للمرضى أثناء الجلسة، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية لتوفير طبيب بشكل يومي، وضرورة اتباع البروتوكول والمتابعة الدائمة للمرضى.

وأضاف أنه خلال المرور تبين وجود أعطال في بعض الأجهزة، لعدم وجود صيانة دورية،حيث تم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الفريق، أشرف أثناء الزيارة على تدريب التمريض، على معايير أمان وسلامة المريض في التقييم الدورى لقرح الفراش ومخاطر السقوط والألم للمرضى.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور علي وحدة «القبابات الصحية» التابعة لإدارة اطفيح الصحية بمديرية الجيزة، ولاحظ الفريق عدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية خلال الأسبوع،، حيث تم التوجيه،بالتنسيق لتوفير طبيب مدرب.



واستطرد «عبد الغفار» أن الفريق اختتم الجولة بادارة اطفيح الصحية بالمرور علي "وحدة صول الصحية" وتلاحظ اثناء المرور وجود مستلزمات بكميات كبيرة مما أدى إلى الي تهالك بعضها وتم إحاله الأمر للتحقيق مع المتسبب في هذه الواقعة.

واستكمل «عبد الغفار» أن الفريق وجه يتدريب الفريق الطبي على معايير مكافحة العدوى والجودة من قبل المديرية والمتابعة الدائمة، وعدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية طوال الاسبوع ويتم الاعتماد على الطبيب الزائر، وتم التوجية بالتواصل مع المديرية وتوفير طبيب دائم مدرب، وتلاحظ تعطل ميزان متابعة الأطفال، وتم التوجية بإصلاحه وعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة للأجهزة الطبية وغير الطبية.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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