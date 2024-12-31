عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخنا وكارثة حلت على أمريكا - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

نقيب الأطباء: غرامة الخطأ الفني يجب أن تذهب للمريض المتضرر وليس للدولة (فيديو) - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

ننشر أسماء طلاب الأزهر الفائزين بالموسم الرابع للمشروع الوطني للقراءة - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة وتكريم المبدعين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة وتكريم المبدعين - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة وتكريم المبدعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة المصرية، لتكريم نخبة من المبدعين في مجالات الفن والثقافة، تحت تنظيم وزارة الثقافة.

ويُنعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة المصرية، في قاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

ويُقام الاحتفال الرسمي بـ يوم الثقافة المصرية يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، بدار الأوبرا حيث سيتم تكريم عدد من المبدعين الذين ساهموا في إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر.

اقرأ أيضاً
تكريم وزير الثقافة باحتفالية عيد العلم الـ 19 بجامعة القاهرة

وزير الثقافة ينعى أحمد عدوية: نموذجًا للفنان الأصيل الذي أبدع في تقديم فن يحمل هوية خاصة

ضمن «بداية جديدة».. قصور الثقافة تواصل فعالياتها التوعوية والفنية بالغربية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

قبل ما تنزل من بيتك.. كثافات مرورية على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق