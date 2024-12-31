انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة وتكريم المبدعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة المصرية، لتكريم نخبة من المبدعين في مجالات الفن والثقافة، تحت تنظيم وزارة الثقافة.

ويُنعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات يوم الثقافة المصرية، في قاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

ويُقام الاحتفال الرسمي بـ يوم الثقافة المصرية يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، بدار الأوبرا حيث سيتم تكريم عدد من المبدعين الذين ساهموا في إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر.