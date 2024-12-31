وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف بالعام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - بعثت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العام الميلادي الجديد (2025).

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص برقيتها: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.. داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم عليكم التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما بعثت وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة العام الميلادي الجديد.