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الصحة ترصد مخالفات مستشفى أطفيح المركزي - أخبار كلمتك

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الصحة ترصد مخالفات مستشفى أطفيح المركزي - أخبار كلمتك

الصحة ترصد مخالفات مستشفى أطفيح المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أطفيح المركزي

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أطفيح المركزي، موضحًا أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

شكوى بعض المرضى من عدم تواجد طبيب بالقسم

وأوضح «عبد الغفار» أنه بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ،  طالب الفريق بالتحقيق في واقعة تقصير بقسم الطواري، مضيفًا أنه خلال المرور علي قسم الغسيل الكلوي استمع الفريق إلى شكوى بعض المرضى من عدم تواجد طبيب بالقسم فيما عدا يومين بالأسبوع، كما لاحظ الفريق عدم متابعة العلامات الحيوية للمرضى أثناء الجلسة، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية لتوفير طبيب بشكل يومي، وضرورة اتباع البروتوكول والمتابعة الدائمة للمرضى.

وأضاف أنه خلال المرور تبين وجود أعطال في بعض الأجهزة، لعدم وجود صيانة دورية،حيث تم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق، أشرف أثناء الزيارة على  تدريب التمريض، على معايير أمان وسلامة المريض في التقييم الدورى لقرح الفراش ومخاطر السقوط والألم للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور علي وحدة «القبابات الصحية» التابعة لإدارة اطفيح الصحية بمديرية الجيزة، ولاحظ الفريق عدم وحود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية خلال الأسبوع،، حيث تم التوجيه،بالتنسيق لتوفير طبيب مدرب.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق اختتم الجولة بادارة اطفيح الصحية بالمرور علي "وحدة صول الصحية" وتلاحظ اثناء المرور وجود مستلزمات بكميات كبيرة مما أدى إلى تهالك بعضها وتم إحالة الأمر للتحقيق مع المتسبب في هذه الواقعة.

عدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق وجه يتدريب الفريق الطبي على معايير مكافحة العدوى والجودة من قبل المديرية والمتابعة الدائمة، وعدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية   طوال الاسبوع ويتم الاعتماد على الطبيب الزائر، وتم التوجية بالتواصل مع المديرية وتوفير طبيب دائم مدرب، وتلاحظ تعطل ميزان متابعة الأطفال، وتم التوجية بإصلاحه وعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة للأجهزة الطبية وغير الطبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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