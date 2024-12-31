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وزيرة التنمية المحلية تهنيء رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية تهنيء رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تهنيء رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - بعثت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، في برقيتها: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، داعين الله العلي القدير أن يجعله عاماً مليئاً بالتقدم والازدهار في كافة المجالات وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يتحقق بجهودكم المباركة وعطائكم كل ما تصبو إليه من آمال وطموحات وبذلك كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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