وزيرة التنمية المحلية تهنيء رئيس مجلس الوزراء بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - بعثت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، في برقيتها: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، داعين الله العلي القدير أن يجعله عاماً مليئاً بالتقدم والازدهار في كافة المجالات وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يتحقق بجهودكم المباركة وعطائكم كل ما تصبو إليه من آمال وطموحات وبذلك كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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