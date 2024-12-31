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تعطيل الدراسة في الإسكندرية.. نوة أعياد الميلاد تضرب عروس البحر المتوسط - أخبار كلمتك

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تعطيل الدراسة في الإسكندرية.. نوة أعياد الميلاد تضرب عروس البحر المتوسط - أخبار كلمتك

تعطيل الدراسة في الإسكندرية.. نوة أعياد الميلاد تضرب عروس البحر المتوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - تعطيل الدراسة في الإسكندرية.. تستأنف المدارس في الإسكندرية الدارسة مرة أخرى، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، عقب قرار تعطيل الدراسة بالأمس، بسبب نوة عيد الميلاد التي ضربت المحافظة.

عودة الدراسة في الإسكندرية

واستقبلت مدارس محافظة الإسكندرية طلابها الوافدين إليها، اليوم الثلاثاء، لاستكمال التقييمات والدراسة بها، مؤكدة أن اليوم هو يوم دراسي طبيعي وليس إجازة.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في الإسكندرية بالأمس الإثنين 30 ديسمبر في كافة المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والنوة التي ضربت البلاد.

الأمطار تغرق شوارع الإسكندرية

وضربت الأمطار الرعدية الغزيرة محافظة الإسكندرية، دون توقف على مدار اليومين السابقين، وصاحبت تلك الأمطار الغزيرة انخفاض في درجات الحرارة، وصلت لحد الصقيع، والتي تسببت في غرق العديد من شوارع المدينة.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب الطقس

حالة الطقس اليوم في الإسكنرية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، على أن تكون الأجواء باردة مع أمطار متوسطة إلى رعدية على بعض المناطق، وتتراجع تدريجيًا خلال ساعات النهار.

حالة الطقس في الإسكندرية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد نشاط قوي للرياح اليوم، وتصل سرعتها إلى 40-60 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الطقس في الإسكندرية

طقس الإسكندرية

ويذكر أن محافظة الإسكندرية، تشهد موجة من الطقس السيىء بسبب نوة عيد الميلاد التي ضربت البلاد، ويستمر الطقس السيء في المحافظة حتى مطلع عام 2025، حيث تسيطر الأجواء الباردة والأمطار الرعدية والصقيع، على طقس الإسكندرية.

نوة عيد الميلاد

وسميت نوة عيد الميلاد بهذا الاسم لأنها تهب على محافظة الإسكندرية تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد لدى الأقباط، وتستمر نوة عيد الميلاد لمدة 4 أيام، وتأتي النوة برياح غربية وتتميز بأنها شديدة الأمطار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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