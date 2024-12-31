التالجو والنوم.. السكة الحديد تدفع بـ6 قطارات إضافية في إجازة ‏نصف السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - أعلنت هيئة السكة الحديد، عن دفع عدد من القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025/2024، وذلك بداية من يوم 22 يناير القادم، لمواجهة كثافة الإقبال على السفر بالقطارات خلال هذه الفترة، إذ شملت القطارات الإضافية قطارات تالجو وثالثة مكيفة.

تشغيل قطارى تالجو القاهرة الأقصر وبالعكس

- يتم تشغيل قطار تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر، اعتباراً من من يوم 22 يناير القادم حتى يوم 20 فبراير القادم، يقوم من القاهرة الساعة 8.15 يصل الأقصر الساعة 5.10.

-سيتم تشغيل قطار تالجو رقم 2041 من الأقصر إلى القاهرة، اعتباراً من يوم 23 يناير القادم حتى يوم 21 فبراير القادم، يقوم من الاقصر الساعة 8.30 يصل القاهرة الساعة 5.25.

تشغيل قطاري 1937 / 1938 ثالثة مكيفة القاهرة -1 أسوان وبالعكس

-يتم تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان، اعتباراً من يوم 22 يناير القادم حتى يوم 20 فبراير القادم، يقوم من القاهرة الساعة 10.40 يصل أسوان الساعة 11.50، وبالتركيب الآتي: الجرار - عربة قوي -عربات ثالثة مكيفة أرقام 4، 3، 2، 1 - عربة ثالثة مكيفة بوفيه رقم (5) - عربات ثالثة مكيفة أرقام 9، 8، 7، 9

-يتم التشغيل قطار 1937 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 21 فبراير القادم، ويقوم من أسوان الساعة 6.00 يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحا، وبالتركيب الوارد به قطار 1938 لأسوان.

تشغيل قطاري 1939 - 1940 ثالثة مكيفة القاهرة - أسوان وبالعكس

يتم تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان إعتباراً من ليلة 23 - 22 يناير 2025، حتى ليلة 21-20 فبراير 2025 يقوم من القاهرة الساعة 00.35 يصل أسوان الساعة 12.30 ظهر اليوم التالي.

الجرار عربة قوي عربات ثالثة مكيفة أرقام 4، 3، 2، 1 عربية ثالثة مكيفة بوفيه رقم (2)، عربات ثالثة مكيفة أرقام 9، 8، 7، 6.

ويسلم تشغيل قطار 1939 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة إعتباراً من يوم 23 يناير القادم، حتى يوم 22 فبراير القادم، يقوم من أسوان الساعة 9.30 يصل القاهرة الساعة 10.25 وبالتركيب الوارد به قطار 1940 أسوان.