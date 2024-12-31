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التالجو والنوم.. السكة الحديد تدفع بـ6 قطارات إضافية في إجازة ‏نصف السنة - أخبار كلمتك

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التالجو والنوم.. السكة الحديد تدفع بـ6 قطارات إضافية في إجازة ‏نصف السنة - أخبار كلمتك

التالجو والنوم.. السكة الحديد تدفع بـ6 قطارات إضافية في إجازة ‏نصف السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - أعلنت هيئة السكة الحديد، عن دفع عدد من القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي 2025/2024، وذلك بداية من يوم 22 يناير القادم، لمواجهة كثافة الإقبال على السفر بالقطارات خلال هذه الفترة، إذ شملت القطارات الإضافية قطارات تالجو وثالثة مكيفة.

تشغيل قطارى تالجو القاهرة الأقصر وبالعكس

- يتم تشغيل قطار تالجو رقم 2040 من القاهرة إلى الأقصر، اعتباراً من من يوم 22 يناير القادم حتى يوم 20 فبراير القادم، يقوم من القاهرة الساعة 8.15 يصل الأقصر الساعة 5.10.

-سيتم تشغيل قطار تالجو رقم 2041 من الأقصر إلى القاهرة، اعتباراً من يوم 23 يناير القادم حتى يوم 21 فبراير القادم، يقوم من الاقصر الساعة 8.30 يصل القاهرة الساعة 5.25.

مواعيد قطارات عيد الفطر الإضافية 2024

تشغيل قطاري 1937 / 1938 ثالثة مكيفة القاهرة -1 أسوان وبالعكس

-يتم تشغيل قطار 1938 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان، اعتباراً من يوم 22 يناير القادم حتى يوم 20 فبراير القادم، يقوم من القاهرة الساعة 10.40 يصل أسوان الساعة 11.50، وبالتركيب الآتي: الجرار - عربة قوي -عربات ثالثة مكيفة أرقام 4، 3، 2، 1 - عربة ثالثة مكيفة بوفيه رقم (5) - عربات ثالثة مكيفة أرقام 9، 8، 7، 9

-يتم التشغيل قطار 1937 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 21 فبراير القادم، ويقوم من أسوان الساعة 6.00 يصل القاهرة الساعة 6.50 صباحا، وبالتركيب الوارد به قطار 1938 لأسوان.

قطارات السكة الحديد

تشغيل قطاري 1939 - 1940 ثالثة مكيفة القاهرة - أسوان وبالعكس

يتم تشغيل قطار 1940 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان إعتباراً من ليلة 23 - 22 يناير 2025، حتى ليلة 21-20 فبراير 2025 يقوم من القاهرة الساعة 00.35 يصل أسوان الساعة 12.30 ظهر اليوم التالي.

قطارات السكة الحديد

الجرار عربة قوي عربات ثالثة مكيفة أرقام 4، 3، 2، 1 عربية ثالثة مكيفة بوفيه رقم (2)، عربات ثالثة مكيفة أرقام 9، 8، 7، 6.

ويسلم تشغيل قطار 1939 ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة إعتباراً من يوم 23 يناير القادم، حتى يوم 22 فبراير القادم، يقوم من أسوان الساعة 9.30 يصل القاهرة الساعة 10.25 وبالتركيب الوارد به قطار 1940 أسوان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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