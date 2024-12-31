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تداول 14 ألف طن بضائع و959 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 14 ألف طن بضائع و959 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 14 ألف طن بضائع و959 شاحنة بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ  البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة.

حركة موانئ البحر الأحمر 

وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 959 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 426 شاحنة و59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 533 شاحنة و16 سيارة. 


 يستعد ميناء سفاجا اليوم  لمغادرة  ثلاث سفن هي عمان، امل و Alcudia Express فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين امل و Alcudia Express  وغادرت السفينتين  الحرية وبوسيدون اكسبريس  ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين  آور وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2325 راكب.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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