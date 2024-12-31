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"تعليم القاهرة" تعلن موعد وقاعات التدريب التربوي والبدني والذهني "معلم مادة" - أخبار كلمتك

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"تعليم القاهرة" تعلن موعد وقاعات التدريب التربوي والبدني والذهني "معلم مادة" - أخبار كلمتك

"تعليم القاهرة" تعلن موعد وقاعات التدريب التربوي والبدني والذهني "معلم مادة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موعد وقاعات  التدريب التربوي والبدنى والذهنى  " معلم مادة " للعام الدراسي ٢٠٢٥.

موعد وقاعات التدريب التربوي والبدنى والذهنى “ معلم مادة ”

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن التدريبات تبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩.

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كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كشوفات أسماء المعلمين المرشحين ضمن الدفعة الرابعة من مسابقة ٣٠ ألف معلم (معلم مادة)، ممن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى ضرورة المعلمين الذين اجتازوا اختبارات جهاز التنظيم والإدارة  الدخول على رابط لتسجيل البيانات من هنا 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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