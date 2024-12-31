وزير الري: مجهودات كبيرة لضمان وصول المياه لجميع المنتفعين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:51 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها الكبيرة لضمان وصول المياه لكل المنتفعين وحسن إدارة وتوزيع المياه، حيث تحرص الوزارة على توفير المناسيب الكافية للاحتياجات المائية، وتحقيق تصرفات ودرجات مناسيب ملائمة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري على مستوى الجمهورية، مع المرور بشكل دوري من جانب مسئولي الري والصرف بمختلف المحافظات ومهندسي الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، ومدى الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، بما يضمن توصيل المياه لكافة المنتفعين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف حالة الري بمختلف المحافظات، واستيفاء الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، ومراجعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وقال الدكتور سويلم إنه يتم أيضا على مدار الساعة متابعة مناسيب المياه بالشبكة، واتخاذ القرارات المائية المناسبة في ضوء المتغيرات اليومية وحالة الطقس والأمطار ومدى الطلب على المياه لتحقيق استقرار شبكة الترع وتأمين الاحتياجات المائية والمناسيب الآمنة لتشغيل محطات مياه الشرب ومحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بكميات المياه المطلوبة للتشغيل، كما يتم التنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية لتوفير التصرفات المائية المطلوبة.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تواصل أيضا، متابعة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة خلال فتره الشتاء، واتخاذ اللازم لتخفيض المناسيب بالترع والمصارف لاستقبال مياه السيول والأمطار ومنع حدوث ازدحامات بالشبكة.

ووجه الوزير باستمرار التنسيق بين رؤساء المصالح والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للاطمئنان على حالة الرى والصرف بكل المواقع على مستوى الجمهورية.