طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري يواصلون أداء امتحانات التيرم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:51 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري.. يواصل طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري في المواد المقرر عقدها لهم اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 طبقًا للمواعيد المعلنة بالجدول.

امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى في القسم العلمي الامتحانات اليوم في مادتي البلاغة والهندسة، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم في مادتي البلاغة والمنطق القديم.

امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري

ويؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي في القسم العلمي الامتحانات اليوم في مادتي الحديث والصرف، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم في مادتي الحديث والفلسفة والمنطق.

ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري

- تحرير محضر غش للطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان.

- مع تمكين الطالب من استكمال امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة إن أراد.

- يحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة.

- على رئيس اللجنة تسليم الهاتف ضمن الأوراق المسلمة «محضر الغش» لفرع الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية.

- وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، يتم التحفظ على الهاتف على حالته.

- مع الاتصال بالمنطقة لإرسال عضو الشئون القانونية لإعمال شئونه واتخاذ اللازم نحو إبلاغ النيابة من عدمه.

- يحرر محضر الغش من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة.

- على رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر والحرز إلى فرع الشئون القانونية.

- تسلم صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى الشئون القانونية.

- يسلم أصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة.

- يحتفظ بالصورة الثانية ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.