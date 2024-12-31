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كامل الوزير يكشف عن سؤال يوجهه له الرئيس السيسي يوميًا - أخبار كلمتك

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كامل الوزير يكشف عن سؤال يوجهه له الرئيس السيسي يوميًا - أخبار كلمتك

كامل الوزير يكشف عن سؤال يوجهه له الرئيس السيسي يوميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:31 صباحاً - كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مصر تقدم محفزات كبيرة جدًا للمستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في السوق المصرية.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن 12 يناير المقبل سيحضر لمصر صاحب أكبر مصنع في العالم لإنتاج إطارات السيارات الملاكي من أجل الاستثمار في السوق المحلية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المستثمرين في كل دول العالم، يريدون الاستثمار في السوق المصرية، وقريبًا سيكون هناك أخبار إيجابية في هذا الشأن.

وأردف الفريق كامل الوزير: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل معي يوميًا ويسأل انت عملت كام مصنع النهاردة؟ وبيدخل في كافة التفاصيل وإيجاد حلول ليها.

وعقّب الوزير: استأذنت من فريق الإعداد لتأجيل المداخلة قليلا لأني كنت في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الرئيس السيسي وجه بمنح أي مصنع متوقف للمستثمر بشرط أن يسدد ثمن الأرض والمنشأة بالتقسيط، كما يوجه بدراسة الأفكار من أجل حل مشكلات المستثمرين والمصنعين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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