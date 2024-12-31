كامل الوزير يكشف عن سؤال يوجهه له الرئيس السيسي يوميًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:31 صباحاً - كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن مصر تقدم محفزات كبيرة جدًا للمستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في السوق المصرية.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن 12 يناير المقبل سيحضر لمصر صاحب أكبر مصنع في العالم لإنتاج إطارات السيارات الملاكي من أجل الاستثمار في السوق المحلية.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المستثمرين في كل دول العالم، يريدون الاستثمار في السوق المصرية، وقريبًا سيكون هناك أخبار إيجابية في هذا الشأن.

وأردف الفريق كامل الوزير: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتواصل معي يوميًا ويسأل انت عملت كام مصنع النهاردة؟ وبيدخل في كافة التفاصيل وإيجاد حلول ليها.

وعقّب الوزير: استأذنت من فريق الإعداد لتأجيل المداخلة قليلا لأني كنت في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الرئيس السيسي وجه بمنح أي مصنع متوقف للمستثمر بشرط أن يسدد ثمن الأرض والمنشأة بالتقسيط، كما يوجه بدراسة الأفكار من أجل حل مشكلات المستثمرين والمصنعين.