وزير النقل يتفقد ورش السكك الحديدية ويكرم العاملين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - يتفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل عددا من مشروعات النقل على رأسها ورش السكك الحديدية، لمتابعة الأعمال الخاصة بالصيانة المقدمة للقطارات على مدار الساعة، وذلك بورش برنيس للسكك الحديدية.

جولة وزير النقل بورش برنيس

ومن المقرر أن يقوم الوزير بتكريم عدد من النماذج من العاملين بالورش والسكك الحديدية لما قدمة فى العمل خلال الفترة الماضية.

وسبق و تفقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، ورش كوم أبو راضى ببني سويف المتخصصة فى عمرة وإصلاح وتطوير جميع أنواع عربات السكك الحديدية، وذلك لمتابعة أعمال تطوير وتأهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر، وحيث تأتي الجولة في إطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش وذلك خلال فعاليات " شهر الصيانة والدعم الفني في السكة الحديد "



وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضى ببني سويف

بدأت الجولة بتفقد الوزير لأحد القطارات الإسباني الجاري إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل، حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، حيث شاهد الوزير عربات من الدرجة الأولى والثانية التي تم الانتهاء منها وذلك في إطار مشروع رفع كفاءة عدد 150 عربة إسباني مكيفة وحيث يتكون كل قطار أسباني مكيف من 11 عربة بواقع عدد ( 4) عربات درجة أولى – عدد ( 6) عربات درجة ثانية – عدد (١) عربة بوفيه ودرجة ثانية وحيث تم الإنتهاء من ٤ قطارات بإجمالي (٤٤ عربة) منهم، وتم دخولهم الخدمة، وجار الانتهاء من القطار الخامس على أن يتم إدخال باقي القطارات تباعا بعد إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كما تفقد الوزير لأحد قطارات تحيا مصر الذي يتم رفع كفاءته بالإمكانيات الذاتية لورش كوم أبو راضي حيث يتم تجديد كافة دواخل العربات من مقاعد وأرضيات وشبابيك بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، وذلك ضمن مشروع رفع كفاءة وتجديد عدد ( 1385 ) عربة ركاب درجة ثالثة عادية بواقع ( 924 ) عربة يتم تنفيذهم بورش كوم أبو راضي حيث تم الانتهاء من تجديد عدد 893 عربة منها ومتبقي عدد 31 عربة جاري الإنتهاء منهم بالإضافة إلى ( 461 ) عربة تم الانتهاء من إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل بباقي ورش الهيئة المختلفة.

توطين صناعة النقل خاصة في مجال السكك الحديدية

وفي ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل خاصة في مجال السكك الحديدية سواء جر كهربائي أو ديزل وقيام وزارة النقل من خلال تنفيذ عدد من الشراكات بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في المجال بهدف توطين صناعة النقل في مصر وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية في تنفيذ مشروعات النقل استعرض الوزير آخر المستجدات الخاصة باقامة مجمع مصانع منطقة كوم أبو راضى يشتمل على مصنع تالجو لصناعة عربات السكة الحديد الفاخرة ومصنع الشركة المصرية للصناعات الهندسية لصناعة قطع الغيار المختلفة للسكة الحديد وباقي قطاعات الدولة وصناعة الطلمبات وقطع غيارها ومصنع كولواي لصناعة المكونات الداخلية لعربات السكة الحديد وذلك لتوطين صناعة السكك الحديدية والصناعات المغذية لها.

كما أشار الوزير خلال جولته أنه يدخل في إطار خطة توطين صناعة النقل في مصر التعاقد مع الشركة المصرية الوطنية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) في المشروعات الآتية ( تصنيع عدد 320 عربة مترو) (40 قطار جر كهربائي) بالتعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية - تصنيع عدد 500 عربة ركاب سكة حديد بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.



في هذا المجال بالإضافة إلى التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب يضم المصانع الآتية (إنتاج الأنظمة والمكونات الكهربائية.- إنتاج الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي (مترو – قطار كهربائي خفيف – قطار كهربائي سريع - مونوريل). بالإضافة إلى التعاقد مع شركة فوست البين النمساوية لإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية من خلال تطوير خط الإنتاج الحالي بالورشة وإنشاء خط إنتاج جديد لافتا إلى أنه لن يتم استيراد أي عربات سكك حديدية أو مترو أو أتوبيسات من الخارج في ظل تنفيذ خطة توطين صناعة النقل في مصر.

ورش كوم أبو راضي

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الجولة على الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني لعربات السكة الحديد، خاصة مع الاهتمام الكبير من وزارة النقل بتطوير كافة الورش وزيادة إنتاجيتها والاستغلال الأمثل لكافة مواردها وقطع الغيار المتواجدة بها، حيث يتم تطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 5 ورش جديدة مؤكدا على ضرورة أن يكون كافة القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى مشيرا إلى أنه في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

وحول التعاون مع القطاع الخاص أوضح وزير النقل، أن إنشاء هذه المصانع الثلاثة يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي تنفيذا، لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ كافة مشروعات النقل وإدارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات بما يساهم في رفع مستوى العاملين بالسكة الحديد وزيادة الإنتاجية ونقل البضائع بما يؤدي إلى زيادة موارد الهيئة وزيادة الناتج القومي مستعرضا بعض المشروعات التي يتم التعاون فيها مع القطاع الخاص مثل التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل قطارات البضائع بخطوط شبكة السكك الحديدية لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك - التعاقد مع الشركة الوطنية للتغذية والخدمات " أبيلا مصر " لإدارة وتشغيل قطارات النوم الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

جدير بالذكر أن ورش كوم أبوراضي مقامة على مساحة حوالى 75 فدانا وتقوم الورشة بإجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية ال VIP والاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات توليد القوى ويبلغ عدد العاملين بها 1270 عامل ( مهندسين وفنيين وحرفيين وإداريين) وقد تم تطوير ورش عربات كوم أبو راضي بواسطة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل.

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