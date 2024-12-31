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وزير النقل يتابع نقل الركاب بالتزامن مع احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

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وزير النقل يتابع نقل الركاب بالتزامن مع احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

وزير النقل يتابع نقل الركاب بالتزامن مع احتفالات رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً -  قبل ساعات من رأس السنة الميلادية، تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات راس السنة.

شهدت معدل  تأخيرات  القطارات، استقرارًا صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 45  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

 

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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