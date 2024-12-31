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ضبط 270 كيلوجرامًا من المشغولات الفضية غير المدموغة بالإسكندرية بقيمة 25 مليون جنيه - أخبار كلمتك

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ضبط 270 كيلوجرامًا من المشغولات الفضية غير المدموغة بالإسكندرية بقيمة 25 مليون جنيه - أخبار كلمتك

ضبط 270 كيلوجرامًا من المشغولات الفضية غير المدموغة بالإسكندرية بقيمة 25 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - نفذت إدارة التفتيش الفني بمصلحة الدمغة والموازين حملة مكثفة بمحافظة الإسكندرية استهدفت التجار المتعاملين في مجال الفضة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات الفضية تزن حوالي 270 كيلوجرامًا، تبين أنها مخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث كانت غير مدموغة وجرى تهريبها إلى الأسواق المصرية، وتُقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.

 

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من عمليات الغش والتلاعب، إلى جانب الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية والقوانين المعمول بها.

وتهيب الوزارة بجميع التجار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتؤكد استمرار حملاتها الرقابية في جميع المحافظات لضمان حماية الأسواق والمواطنين من أي ممارسات غير قانونية.

 

يأتي ذلك في إطار تعزيز دور الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط عمليات التلاعب، وبمتابعة مستمرة من الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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