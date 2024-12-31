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شروط الحصول على تعويض البطالة والفئات المستحقة - أخبار كلمتك

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شروط الحصول على تعويض البطالة والفئات المستحقة - أخبار كلمتك

شروط الحصول على تعويض البطالة والفئات المستحقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:11 صباحاً - تعويض البطالة والفئات المستحقة.. أعلن قانون التأمين الاجتماعي عن ضوابط وشروط الحصول على تعويض البطالة، موضحا أنه يعادل 40% من أجر الاشتراك الأخير للموظف المؤمن عليه.

أجبرت الظروف الاقتصادية الصعبة الكثير من الأشخاص، على البحث على إعانة البطالة وشروط الاستحقاق، سواء العاملين بالعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال حقهم في التأمينات الاجتماعية.

تعويض البطالة

الفئات المستحقة للحصول على إعانة البطالة

وبحسب قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعي، يحق للموظف المؤمن عليه تقاضي، إعانة البطالة، في حالة كان المستفيد مؤمن عليه، على ألا يتجاوز المستفيد من التأمين سن الشيخوخة.

وأشار القانون في نصه إلى أن الموظف المؤمن عليه سواء كان عاملا بالقطاع الخاص أو العام، يحق له صرف تعويض البطالة في اليوم الثامن اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته، أو عقد عمله بحسب الأحوال، مؤكدا أن التعويض يستمر في الصرف إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المستفيد بعمل آخر أو على مدار 12 أسبوعا أيهما أقرب.

تعويض البطالة

صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ28 أسبوعا

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية يحق للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ28 أسبوعا، في حالة كان المؤمن عليه تحصل على التعويض للمرة الأولى وتجاوزت مدة اشتراكه في هذا التأمين مدة 3 سنوات.

شروط استحقاق تأمين البطالة

- ألا يكون المؤمن عليه قد انقطع عن العمل.

- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من العمل.

تعويض البطالة والفئات المستحقة

- ألا تكون انتهت مدة عمل المؤمن عليه نتيجة لأحكام قضائية خاصة بقضايا الشرف و الأمانة.

- ألا يكون الموظف قد انتهت مدة عمله لانتحاله شخصية أخرى أوتزوير بيانات شخصية.

- ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة علي أن تكون أخر 6 أشهر بها متصلة.

- أن يكون اسم المؤمن عليه مقيد في سجل المتعطلين لدي وزارة القوي العاملة.

- انتظام تردد المؤمن عليه علي مكتب العمل المسجل به اسمه في المواعيد المقررة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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