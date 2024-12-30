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كلمتك تنشر في عددها الجديد، الشعب يريد في 2025 - أخبار كلمتك

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كلمتك تنشر في عددها الجديد، الشعب يريد في 2025 - أخبار كلمتك

كلمتك تنشر في عددها الجديد، الشعب يريد في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - تنشر كلمتك في عددها الجديد عن احلام الشعب المصري في العام الجديد 2025 في عدد من الملفات الهامة التي تشغل بال المواطنين أهمها السيطرة على الغلاء ودعم الفئات الأولى بالرعاية وإحكام الرقابة على الأسواق  والاهتمام الجاد بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية والقضاء على بعبع الثانوية العامة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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