كامل الوزير: إيرادات عربات النوم تصل إلي 3 ملايين جنيه يوميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل: إن حجم إيرادات عربات النوم وصل يوميا إلي 3 ملايين جنيه في 2024.

إيرادات السكة الحديد

وأكد وزير الصناعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:"السكة الحديد مبقتش تخسر وحققنا إيرادات في 2024 تتراوح ما بين 12 إلي 13 مليار جنيه، في حين أن مصاريف التشغيل حوالي 10 مليارات جنيه".



قروض وزارة النقل

وأوضح:"قروض وزارة النقل وخاصة السكك الحديدية مدعومة من المؤسسات الدولية بفائدة تكاد تكون معدومة حوالي 0.1 % لمدد تصل إلي 45 سنة وهي ميسرة جدا، ولو حد هيسلف أخوه مش يسلفه كده".

قرض القطار الكهربائي السريع



وأكد:"اآخر قرض عندنا السنة دي خاص بالقطار الكهربائي السريع إلي جانب قرض صغير نستكمل به الخط الرابع لمترو الأنفاق، ثم قرض اآخر صغير لاستكمال ال اَر تي".

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تكلفة الخط السادس لمترو الأنفاق

ولفت:"الخط السادس لمترو الأنفاق من الخصوص حتى زهراء المعادي سيكون من خلال المصانع المصرية وبالجنيه المصري بتكلفة تقدربـ 4 مليارات دولار ".

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