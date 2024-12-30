كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:47 مساءً - قال المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إن البنية الأساسية التي شيدت في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، ساهمت في دعم القطاع الصناعي، وهنبدأ نجني ثمار ما تم إنفاقه على البنية التحتية في 2025".

هدف السيسي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"الرئيس السيسي هدفه تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة".

توفير ملايين فرص العمل في قطاع الصناعة

وأضاف:"نستهدف توفير من 7 إلي 8 ملايين فرصة عمل خلال العام المقبل، من خلال دعم القطاع الصناعي لا سيما المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتعثرة، وإدماج مصانع بئر السلم في الاقتصاد الرسمي".

عدد المصانع المتعثرة

ولفت وزير الصناعة، إلي أن في مصر نحو 12 ألف مصنع متعثر، يتم العمل على حل مشكلاتها من خلال تقديم تيسيرات، مؤكدًا أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الي 12% .



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مبادرة دعم الصناعة

وأشار إلى أن هناك مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، استفاد منها 9 اَلاف مصنع، والمبادرة الجديدة تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص

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