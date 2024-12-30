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رئيس الوزراء يسلم غدًا عقود وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يسلم غدًا عقود وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يسلم غدًا عقود وحدات مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - يسلم غدًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود عدد من الوحدات السكنية بمشروع "أرابيسك" ضمن منطقة سور مجرى العيون، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وتحسين جودة حياة المواطنين.  

ويأتي هذا التسليم كجزء من خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق التراثية، حيث تم تطوير منطقة سور مجرى العيون وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة.  

ومن المقرر أن يعقب تسليم العقود، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في قطاعات مختلفة، لمتابعة معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.  

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يهدف إلى تحويلها إلى منطقة حضارية متكاملة، تضم وحدات سكنية ومشروعات خدمية وترفيهية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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