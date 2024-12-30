أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:57 مساءً - أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خاصةً تلك المتعلقة بضبط أداء البرامج الدينية والرياضية، بما يسهم في تحقيق الرسالة المرجوة من هذه البرامج.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية الدور الذي تلعبه هذه القرارات في تعزيز الوعي المجتمعي، وضمان تقديم محتوى يتسم بالمهنية والموضوعية، ويلتزم بالقيم الأخلاقية والمجتمعية.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، وتعزيز دوره في التوعية بقضايا المجتمع، معربًا عن تطلعه لمزيد من الإجراءات التي تسهم في تطوير الأداء الإعلامي في مختلف المجالات.

من جانبه، أوضح المهندس خالد عبدالعزيز أن المجلس الأعلى للإعلام مستمر في اتخاذ القرارات التي تستهدف تحسين جودة المحتوى الإعلامي، بما يواكب التحديات الراهنة، ويعزز من تأثير الإعلام الإيجابي في المجتمع.

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