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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1446هجريًا، غدًا - أخبار كلمتك

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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1446هجريًا، غدًا - أخبار كلمتك

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1446هجريًا، غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:57 مساءً - تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، بعد غروب شمس غدًا الثلاثاء الموافق 29 من شهر جمادى الآخر - 31 من يناير 2024، وذلك بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".
 موعد غرة شهر رجب 

ومن جانبه، أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

رؤية هلال شهر رجب

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23: 29) دقيقة,أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16: 41 دقيقة).

 

وقال رابح إنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/1/1م.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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