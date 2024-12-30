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وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ملفات التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ملفات التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ملفات التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:57 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وخلال اللقاء قدم الدكتور طارق الطوبي التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزير التنمية المحلية، وثقة القيادة السياسية لاختيارها في هذا المنصب كأول سيدة تتولي منصب وزير التنمية المحلية، ومتمنيًا لها المزيد من الإنجازات لاستكمال مسيرة النجاحات التي حققتها في محافظة دمياط في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية بمختلف المحافظات.

 

لجان مشتركة لتقييم المجازر الحكومية 

 

وشهد الاجتماع التنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بوضع آلية وعمل لجان مشتركة لتقييم المجازر الحكومية التي تم تطويرها بالمحافظات والتوافق علي الاشتراطات بما يتناسب مع وضع المجازر داخل المحافظات المصرية، وتماشيًا مع جهود وزارة التنمية المحلية في تطويرها علي أفضل صورة ممكنة، وما شهده هذا الملف من إنجازات خلال الفترة الماضية.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة سلامة الغذاء، وعلي رأسها التنسيق بين الجانبين في تنفيذ قانون المحال العامة، وجهود الهيئة في دفع وتيرة العمل في المنظومة بمختلف المحافظات، كما تم استعراض جهود هيئة سلامة الغذاء في الرقابة علي المنشآت الغذائية ومنظومة سلامة الغذاء للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين والرقابة علي المحال والسلاسل الغذائية والتجارية للتأكد من استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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